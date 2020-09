Anamaria Prodan, lasata fara cuvinte de un antrenor roman: "Vreau ca dupa sotul tau, sa fiu numarul 1!"

Florin Bratu a dezvaluit ce a discutat cu impresarul roman inainte de sa semna contractul.

Actualul antrenor de la Concordia Chiajna i-a cerut Anamariei Prodan sa il plasese pe el mai sus decat pe alti tehnicieni pe care ii impresarieaza, chiar sub sotul ei, Laurentiu Reghecampf.

"Mi-am dat seama ca am nevoie de un manager care sa ma reprezinte. Nu am avut pe nimeni, iar Ana a fost cea mai insistenta. Poate a vazut ceva in mine, potential. Dupa o discutie cu ea i-am zis: Ana, nu vreau sa semnez un contract doar de dragul de a-l semna! Vreau ca dupa sotul tau, Laurentiu Reghecampf, sa fiu numarul 1. S-a blocat putin, a zambit si a zis: OK. Eu zic ca timpul va dovedi. Eu vorbeam de viitor, poate viitorul ma va face numarul 1.

Vreau sa ajung la un anumit nivel. M-am apucat de aceasta meserie din pasiune si pentru bani. Da, eu sper sa nu. Nu cred ca se va intampla asta (n.r- sa fie lovit de Anamaria, asa cum a fost Alexa). Ana, pe ceea ce face, este numarul 1. E foarte ambitioasa si se bate pentru fiecare antrenor si jucator. Ma bucur pentru ca si eu am nevoie de sustinere" , a declarat Florin Bratu pentru Gazeta.

Concordia Chiajna se afla pe locul 3 in clasamentul Ligii 2. Echipa lui Florin Bratu a acumulat 8 puncte dupa 4 etape jucate. Lider in clasament este FC U Craiova cu 10 puncte, urmata de Rapid tot cu acelasi numar de puncte, dar cu un golaveraj mai slab.