Deși echipa lui Daniel Oprița era neînvinsă până acum, începutul slab de meci i-a costat scump pe „militari”, care au fost conduși cu 2-0 după doar 15 minute.



Daniel Oprița: „Sunt supărat. Am început jocul de la 0-2”



După meci, tehnicianul Daniel Oprița și-a exprimat frustrarea și a criticat atitudinea elevilor săi, acuzând lipsa de concentrare din startul partidei/



„Sunt supărat. Practic am început jocul de la 0-2. Relaxare. Nu înțeleg de ce. Le-am amintit că întâlnim echipe de play-off. În sezonul regulat am bătut-o doar pe Voluntari dintre participantele în play-off, în rest nu am bătut pe nimeni. Am intrat cu nasul pe sus. Așa i-am văzut”, a spus Oprița.



CSA Steaua a încercat să revină, iar Nacho Heras a redus din diferență în minutul 18. Deși echipa a presat și a avut câteva ocazii mari, inclusiv înainte de pauză, nu a reușit să mai înscrie.



„Puteam să întoarcem rezultatul, am presat. Chiar înainte de pauză puteam să facem 2-2, dar am avut ocazii și în a doua repriză. Nici schimbările nu au adus plusul pe care-l așteptam. Am schimbat degeaba”, a continuat antrenorul.



CSA Steaua - FC Argeș 1-2

FC Argeș a început meciul în forță, iar în minutul 8, Emmanuel Mensah a deschis scorul cu un șut superb din afara careului. Șapte minute mai târziu, Robert Moldoveanu a majorat avantajul după o deviere norocoasă.



Deși CSA Steaua a reușit să reducă diferența rapid, echipa lui Daniel Oprița nu a găsit soluțiile pentru a egala, iar piteștenii au plecat cu trei puncte uriașe.



Această victorie menține FC Argeș în lupta pentru promovare, în timp ce Steaua, care nu are drept de promovare, își vede întreruptă seria de invincibilitate.