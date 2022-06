Experimentatul fundaș a fost prezentat oficial la divizionara secundă Clubul Sportiv Comunal Șelimbăr 1599, cu care a semnat un contract valabil pentru două sezoane. La noua sa echipă, Dandea va purta numărul 30.

Dandea a semnat cu CSC Șelimbăr! Prima reacție a fostului rapidist

”Sunt foarte fericit că am semnat cu echipa de fotbal din Șelimbăr. Am venit cu gânduri bune. Știu că este o echipă bună, care spre finalul sezonului (n.a. în play-out) a jucat foarte bine și a reușit să rămână neînfrântă. O să fac tot ce depinde de mine și m-aș bucura ca, la finalul sezonului, să prindem play-off-ul.

Am avut mai multe oferte, dar mă bucur că am revenit acasă, eu m-am stabilit aici, în Sibiu, și asta nu cred că a fost o decizie foarte grea. Cu mulți dintre ei am fost coleg, Vișa, Curtean, Crișan… Da, a contat și acest lucru, pentru că e foarte important să te simți bine unde te duci.

Șelimbărul a fost o echipă nou-promovată, eu cred că, pentru primul an, s-a descurcat foarte bine, a reușit să rămână în Liga 2. Anul acesta o să fie diferit, pentru că, din câte am înțeles, vor mai veni jucători foarte buni și sper – de ce nu? – să prindem un loc de play-off”, a spus Dandea.

Dandea a început fotbalul la CSM Râmnicu Vâlcea, iar apoi a mai trecut pe la Dinamo, Goverla, Metalul Reșița, Astra Giurgiu, Hermannstadt și Rapid.

200.000 de euro este cota de piață a lui Dandea, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.

În sezonul precedent, CSC Șelimbăr s-a salvat fără emoții de la retrogradare. S-a clasat pe locul doi în Grupa A din play-out-ul Ligii 2, cu 37 de puncte.