CSC Șelimbăr, revelația din ultimul sezon din Liga 2 ajunsă acum pe loc de retrogradare (18 din 21 de echipe rămase în competiție), s-a despărțit de antrenorul principal Constantin Schumacher.

”COMUNICAT

Clubul nostru anunță încetarea contractului, pe cale amiabilă, cu antrenorul Constantin Schumacher.

Acesta a condus echipa noastră, din postura de antrenor principal în 13 partide (12 în Liga 2 și 1 partidă în Cupa României).

Îi mulțumim pentru toată munca depusă și îi urăm mult succes în noile sale experiențe profesionale!”, a postat clubul din județul Sibiu pe pagina oficială de Facebook.

Schumacher, fost fotbalist la FC Argeș, Rapid sau Universitatea Craiova cu o selecție la naționala României, a condus-o pe CSC Șelimbăr din vară, când l-a înlocuit pe Claudiu Niculescu, plecat la FC Voluntari.

Constantin Schumacher: ”Dacă nu am câștigat ultimele două meciuri, era normal”



”A fost o despărțire amiabilă, dacă nu am câștigat ultimele două meciuri, era normal. Acum este pauză, se poate aduce alt antrenor să schimbe ceva, eu le mulțumesc tuturor, jucătorilor, colaboratorilor și conducerii pentru tot sprijinul.

Îmi pare rău că nu avem mai multe puncte, în multe meciuri am pierdut nemeritat, chiar dacă am avut multe ocazii, dar am jucat bine. Poate în ultimele două meciuri, echipa nu a jucat la același nivel.

Sunt mulțumit de jucători, sunt sigur că Șelimbăr poate să iasă din această zonă, campionatul este strâns, dacă legi două victorii urci în clasament. Urmează și meciuri accesibile”, a declarat Constantin Schumacher pentru Ora de Sibiu.