Adi Popa, moment de sinceritate. Ce spune despre subiectul care arde, "CSA Steaua în Liga 1"

Adi Popa a fost omul meciului jucat pe Stadionul Ghencea. A înscris două goluri și a impulsionat constant atacul roș-albaștrilor.

Fostul internațional a strâns în 16 partide cinci goluri pentru gruparea din Ghencea.

”Ne bucurăm că am reușit să acoperim o parte din rușinea suferită etapa trecută. Ne bucurăm că le-am putut oferi suporterilor o victorie în Sâmbăta Mare și le dorim Paște Fericit tuturor celor care au venit la meci.

Am văzut ce goluri s-au dat în play-off. Trebuie să încercăm poarta. Nu am câștigat, dar am făcut meciuri bune. Ne bucurăm că am jucat bine azi. Eu am spus când am venit că am nevoie de o perioadă să mă pun la punct cu pregătirea, am făcut pregătirea în iarnă, sunt bine acum. Va fi un meci pe contre, ca cel de azi (n.r partida cu Petrolul).

(n.r despre promovare) Noi am jucat și am câștigat meciurile pe teren. Dacă administrativ nu vom avea voie, asta e. Noi vom avea niște bonusuri de încasat. Degeaba se va schimba Legea Sportului, dacă nu suntem pregătiți”, a declarat Adi Popa, la televiziunea Digi Sport.