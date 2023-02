„Va fi decizie în favoarea noastră!” Adrian Mititelu, încrezător că va câștiga „războiul” cu clubul susținut de Guverul Ungariei

Adrian Mititelu, patronul lui FCU, este încrezătoare că, în cele din urmă, decizia care se va lua va fi în favoarea echipei sale, iar meciul se va juca și dă exemplu două situații similare din fotbalul englez.

„De la 1 ianuarie 2022 până la 1 ianuarie 2023 avem de plătit 600.000 de lei către FRF, amenzi. Nu mai vorbesc de sesizări care sunt în curs. Mâine este termen. Vedem dacă se va amâna. Oricum vom ajunge la TAS.

Organizatorul este răspunzător de meci. În proporție de 99% se va da o decizie în favoarea noastră. Să găsim o soluție să rejucăm meciul. Federația, dacă a vrut să atragă atenția, a reușit.

Părerea mea că au procedat greșit. Trebuiau să termine campionatul, apoi să ne cheme la o ședință. Cu privire la acest meci, nici observatorul nu are vreo mare vină, ci organizatorul. Era o chestiune de două minute. Nu era grad de risc ridicat. Reprezentantul avea această posibilitate. Totul e la mâna organizatorului.

Observatorul vrea să vadă cine își face sau nu datoria. S-au sărit treptele, s-au ferit să ia o decizie. Acest lucru contravine legii europene. Avem două spețe din Anglia și Belgia, în care organizatorul a pierdut”, transmis Adrian Mititelu, potrivit Digisport.

Meciul dintre ACS Sepsi OSK Sfântu Gheorghe şi FC U 1948 Craiova, din etapa a 23-a a Superligii de fotbal, a fost suspendat definitiv, duminică, în min. 26, la scorul de 0-0, din cauza scandărilor xenofobe.

În urmă cu o săptămână, Comisia de Disciplină a Federaţiei Române de Fotbal s-a întrunit, însă a amânat judecarea cazului de la partida Sepsi Sf. Gheorghe - FCU Craiova 1948, din etapa a 23-a a Superligii.

Speţa are acum ca termen de analiză data de 8 februarie.

În cadrul şedinţei de acum o săptămână, Comisia de Disciplină a FRF a analizat incidentele petrecute în timpul partidei dintre FCU Craiova 1948 şi UTA Arad, din cadrul etapei a 22-a a Superligii, ambele formaţii fiind sancţionate cu penalitate sportivă de 5.000 de lei.

„U Craiova 1948 vs. AFC UTA Arad - Incidente - În temeiul art. 82.1 şi 3.a şi c, raportat la art. 83.2.b din RD, se sancţionează clubul U Craiova 1948 SA cu penalitate sportivă de 5.000 lei. În temeiul art. 82.2 şi 3.a şi c, raportat la art. 83.2.b din RD, se sancţionează clubul AFC UTA Arad cu penalitate sportivă de 5.000 lei”, se precizează pe site-ul LPF.