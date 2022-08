„Toată lumea mă ceartă!” Alex Ioniță a dezvăluit de ce a tras la poartă din afara careului. A marcat un gol superb

Alex Ioniță a dezvăluit cum a luat decizia de a trage la poartă în minutul 45+2, când a stabilit și rezultatul final printr-o execuție de vis, scor 1-2.

„Mă bucur că am reușit să-mi ajut echipa. Mă bucur că am marcat și că mi-am ajutat echipa, dar nu vreau să fac nuntă din asta și nici când am câte un meci mai slab să fac înmormântare.

Mă bucur că am reușit să fac faze frumoase și la primul gol și la al doilea gol alături de Costache.

Ioniță: „Toți mă ceartă că nu dau mai mult la poartă!”

Toți mă ceartă că nu dau la poartă în momentul în care ajung în fața porții. Nu sunt genul de jucător care să tragă des la poartă, însă le mulțumesc că m-au îndrumat să trag mai mult la poartă.

Am reușit să trecem în avantaj și atunci am știut să ținem de rezultat, să apărăm rezultatul, așa cum o face și CFR Cluj.

Eu când am zis că ei practică anti-fotbal la asta m-am referit... dar e normal atunci când ai un avantaj să încerci să-l aperi”, a spus Alex Ioniță la finalul meciului.

În urma victoriei de sâmbătă seară, Rapid a revenit pe prima poziție în clasamentul Superligii, cu 15 puncte.

De partea cealaltă Sepsi OSK a rămas pe locul cinci, cu 10 puncte.

Pentru Rapid urmează duelul, de pe teren propriu, cu U Cluj, programat marți (30 august). Sepsi va juca, tot marți, în deplasare, cu FCU Craiova.