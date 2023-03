Oltenii au deschis primii scorul, însă „roș-albaștrii” au revenit pe tabela de marcaj și au reușit să smulgă un rezultat de egalitate din primul meci al primei runde din play-off-ul Superligii.

„Te apasă că nu ai fost convocat?” Andrei Ivan a oferit răspunsul

După meci, Andrei Ivan, atacantul Universității Craiova, a vorbit despre neconvocarea la echipa națională și a evidențiat faptul că se simte puțin frustrat din cauza acestui lucru.

„O primă repriză bună făcută de noi. Nu cred că le-am dat nicio șansă. În a doua repriză am intrat puțin pe vârfuri și ne-au egalat. Nu știu de ce am intrat, probabil a fost o relaxare. Am intrat mai relaxați. Ne-am gândit că trebuie să intrăm să facem o a doua repriză la fel ca prima, dar am fost relaxați. Este important pentru noi acest punct, mai ales că am jucat cu cei de la FCSB. Și în sezonul regulat tot egal am făcut cu ei. Sperăm că la meciul cu CFR Cluj să luăm cele trei puncte.

(n.r. despre neconvocarea la echipa națională) Sincer să spun, chiar nu vreau să comentez nimic despre domnul selecționer. Asta a fost decizia dânsului. Sincer, da (n.r. mă așteptam să fiu acolo). În ultima perioadă, am fost în formă și am marcat șase goluri. Nu am făcut scandal (n.r. cu Muntenegru).

(n.r. ai fi vociferat la secunzii selecționerului) Nu am comentat la nimeni, vă spun foarte sincer. La nimeni din staff-ul selecționerului. Am fost trimis în tribună, nu mi-a spus nimeni că nu sunt în lot. Nu a vorbit nimeni cu mine. Suntem la echipa națională, trebuia să vină și să-mi spună cineva să-mi zică 'Andrei, nu ești în lot'.

(n.r. te apasă că nu ești convocat?) Pentru mine e frustrant că nu sunt acolo, dar nu am ce să fac, merg mai departe. Dacă înscriu la fiecare meci, vine și convocarea. Eu să cer scuze? Cui? Nu am greșit nimănui. Pe mine nu are ce să mă afecteze. De fiecare dată când am fost la națională am dat tot. Nu am fost indisciplinat”, a spus Andrei Ivan după meci.

FCSB - Universitatea Craiova 1-1

Jovan Markovic a deschis scorul în minutul 32 al meciului, după o fază splendidă din interiorul careului „roș-albaștrilor”. Malcom Edjouma a restabilit egalitatea în minutul 66, în urma unei centrări excelente oferite de Risto Radunovic.

Tabela a rămas nemodificată până la fluierul de final al arbitrului Florin Andrei, iar cele două echipe au împărțit punctele în prima confruntare din prima etapă a play-off-ului Superligii.