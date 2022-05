Dinamo se află într-o situație critică. „Câinii” au pierdut primul meci al barajului de retrogradare, 0-2 cu Universitatea Cluj, și sunt obligați să întoarcă rezultatul pe „Ștefan cel Mare” pentru a rămâne în Liga 1. În caz contract, vor retrograda Dinamo pentru prima dată de la înființare.

Însă, chiar dacă jucătorii lui Dusan Uhrin reușesc să o învingă pe U Cluj la o diferență de trei goluri, Dănuț Lupu (55 ani) nu este încrezător că situația sezonul viitor va fi diferită. Fosta legendă a „alb-roșilor” este de părere că trebuie făcută o restructurare la nivelul conducerii pentru ca Dinamo să renască.

Dănuț Lupu: „Domnul Mureșan stă la Cluj, nu stă la București”

„Bun, ne salvăm și anul ăsta. Dar la anul ce facem? Bun, câștigăm sâmbătă cu 3-0. Vă spun eu, o să fie exact ca anul acesta. E greu să aduci jucători la o echipă care nu are continuitate, care nu are liniște. Cine conduce Dinamo acum? Tot respectul meu pentru domnul Mureșan, dar el stă la Cluj, nu stă la București. Din câte am înțeles eu. Dacă e în București, îmi cer scuze.

Un club se conduce stând zi de zi lângă echipă, vorbind cu jucătorii. Gândiți-vă că domnul Zăvăleanu, acum 2-3 săptămâni, le-a zis că nu mai primesc banii până în august. Degeaba, atât timp cât nu se va găsi un investitor, să bage niște bani în această echipă. Gândiți-vă că scăpăm de retrogradare în contextul în care două echipe au fost depunctate”, a declarat Dănuț Lupu la Ora Exactă în Sport, la PRO Arena.

Întrebat dacă a observat o greșeală tehnică din partea lui Dusan Uhrin (54 ani) în primul meci cu U Cluj, fostul internațional român a precizat că nu există un antrenor care să facă minuni la Dinamo, având în vedere haosul din sânul conducerii.

În viziunea lui Lupu, singura soluție pentru ca Dinamo să revină la performanțele din trecut este ca un investitor să se implice la clubul din Ștefan cel Mare.

Dănuț Lupu: „În afara faptului că a venit la Dinamo, nu a făcut nicio greșeală!”

„În afara faptului că a venit la Dinamo, nu a făcut nicio greșeală. Parcă ar fi antrenor service, vine și repară probleme. Haideți să fim serioși! Eu vă spun, orice antrenor ar veni și ar antrena această echipă, atât timp cât nu ai liniște și stăpân, e foarte greu să faci ceva.

Nu e vorba de cineva de Gigi Becali. De cineva care să asculte lumea. Erau înjurați (n.r. Cristi Borcea, Vasile Turci, Nicolae Badea), toți patronii sunt înjurați. Antrenorul trebuie să aibă o stabilitate. Băi, patronul ăla mi-a promis 1 leu, eu dau leul ăla la jucători”, a precizat Dănuț Lupu.