Paradoxul celei mai controversate faze din FCSB – Craiova! Expertul susține: a fost penalty, dar roș-albaștrii nu ar fi trebuit să beneficieze de el

După meci, oltenii, în frunte chiar cu Vladimir Screciu, au susținut că FCSB nu ar fi trebuit să beneficieze de lovitură de la 11 metri, iar fundașul Craiovei s-a arătat convins că atingerea dintre el și Alexandru Stoian s-a produs în afara careului.

Marius Avram l-a contrazis pe Screciu și a spus clar că intervenția fotbalistului de la Universitatea Craiova trebuia sancționată cu lovitură de la 11 metri. Cu toate acestea, paradoxal, Avram susține că FCSB nu ar fi trebuit să beneficieze de acest penalty.

Motivul? Inițial, Istvan Kovacs nu a dictat penalty la această fază, însă a fost chemat la monitorul VAR să revadă faza, ceea ce l-a făcut pe cel mai bun arbitru român să revină asupra deciziei și să acorde penalty pentru FCSB. Avram spune însă că Sorin Costreie nu avea elementele necesare pentru a-l chema la monitorul VAR pe Kovacs. Chiar dacă este evident contactul dintre cei doi jucători, din reluări este greu de spus dacă acesta s-a petrecut în careu sau nu, iar protocolul VAR spune că faza trebuie să fie ”clară și evidentă” astfel încât arbitrul din teren să fie chemat la monitor.

”E o fază foarte interesantă, în primul rând pentru că arbitrul aici a lăsat jocul să continue. Trebuie să stabilim două lucruri, unu, dacă e penalty, și doi, dacă trebuia să intervină VAR-ul sau nu.

E o situație greu de înțeles pentru mulți oameni în care e penalty, dar VAR-ul nu avea toate elementele să intervină. Aș încadra această fază către lovitură de la 11 metri, pentru că găsesc elementele, intră în el în viteză, ridică și piciorul, deci un contact la nivelul corpului și apoi mai ridică și piciorul și deja îl împiedică de două ori.

E foarte greu de văzut (n.r. dacă contactul la nivelul piciorului drept este în afara careului), avem o reluare din spatele porții, în care pare că e un pic pe linie. Nu poți să îți dai seama, pare că e pe linie, e o reluare din spatele porții. Ei se uită pe toate reluările pe care le au la faza respectivă, dar ce vreau să spun e că aceasta nu este o fază în care VAR-ul are toate elementele pentru a interveni.

Dacă arbitrul dă penalty aici, îi găsim circumstanțe, găsim contactul, chiar două contacte. Dacă nu dă, VAR-ul nu are toate elementele pentru on-field review, pentru a-l chema pe arbitru să vadă. Trebuie să fie clar și evident. Asta cu subiectivismul, dacă pentru unii e clar și evident, pentru alții nu, e o discuție, dar pentru mine, la faza asta, văd contactul, nu e clar și evident că arbitrul trebuia întors la această fază să vină să se uite la video.

Kovacs nu a dat penalty. Eu spun că această decizie (n.r. de a nu dicta penalty) trebuia susținută de către VAR. Până la urmă l-a chemat, a văzut pe video, el a decis că e lovitură de la 11 metri. VAR nu trebuia să intervină indiferent de ce decizie lua Istvan aici”, a spus Marius Avram la Digisport.

Ce a spus Vladimir Screciu după meci

”Îmi pare rău pentru acel penalty, în ghilimele, cum a zis domnul Istvan Kovacs că a fost penalty, am revăzut faza de zece ori cel puțin cu colegii mei, nu știu unde a fost penalty, dacă a fost la piciorul stâng, care, cu siguranță, a fost în afara careului. Pentru mine, chiar nu a fost penalty, nu îmi explic acea fază.

Apoi, imediat a dat penalty la faza cu Romanchuk, tot timpul noi am luat imediat galbene, pe cei de la FCSB i-a iertat de o grămadă de ori, nu îmi explic, chiar aveam alte așteptări de la meciul ăsta referitor la arbitraj. (...)

Cu Rakow am greșit, sunt responsabil, dar în seara asta, nu a existat niciun contact, m-am uitat foarte bine la picioarele lui, la ale mele. A fost umăr la umăr, mi-a luat puțin fața, dacă s-a lovit cu piciorul exterior, cu siguranță era în afara careului, dar nici acolo nu a am simțit un contact. Chiar sunt supărat.

În timpul meciului vorbeam cu Mihai Popescu și îmi zicea: ’Mamă, chiar nu mă așteptam să nu iau galben la câte faulturi am făcut!’. La noi, la fiecare fază, imediat, galben, galben!”, a spus Screciu la final.

