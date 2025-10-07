Unicul gol al înfruntării i-a aparținut lui Florin Tănase, care a reușit să îl învingă pe Pavlo Isenko de la 11 metri.

Mihnea Rădulescu a reacționat după accidentarea suferită în FCSB - Universitatea Craiova

Oltenii au suferit o lovitură grea chiar în startul partidei. Mihnea Rădulescu s-a accidentat și nu a mai putut continua jocul. În urma investigațiilor medicale, s-a constatat că Rădulescu a suferit o ruptură a ligamentului încrucișat anterior la nivelul genunchiului stâng.

Oltenii au anunțat că fotbalistul va fi operat la Roma de către profesorul Pier Paolo Mariani.

Astfel, Mihnea Rădulescu ratează și convocarea la echipa națională under-21, unde a fost înlocuit cu Rareș Pop.

La scurt timp după ce a aflat verdictul medicilor, Mihnea Rădulescu a oferit o primă reacție pe rețelele sociale: ”Uneori viața te oprește, nu ca să te pedepsească, ci să te întărească. Durerea trece, răbdarea crește, iar sufletul se călește. Nu e un sfârșit, e doar o etapă din drumul spre o versiune mai puternică a mea”.

