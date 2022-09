„O avea șuba pe sub tricou!” Basarab Panduru, ironii pe seama greutății lui Jovan Markovic

Două dintre golurile oltenilor au fost marcate de Jovan Markovic (26, 66), însă atacantul de 21 de ani n-a scăpat de ironiile lui Basarab Panduru.

Fostul „secund” al Universității Craiova a glumit pe seama greutății acestuia, susținând că are „şuba pe sub tricou”.

„Ce e globulos? Adică e ca globul, de pe masă, de pe birou. Să vă spun ceva. El dezbărcat, pe cântar, nu pare gras. Eu vă spun exact ce spune...

Nu are cinci kilograme pe cântar în plus. Când eram acolo, l-am văzut o dată pe cântar, dezbrăcat, în şort. Nu arată a gras. O avea aia, iarna, şuba pe sub tricou.

Panduru: „Televizorul îl face mai mare!”

Trebuie să mă crezi că eu l-am văzut! Nu vorbesc să mă aflu în treabă, l-am văzut pe cântar, nu arată gras. Uitându-mă la televizor, nu pot să spun lucrul.

Rădoi spune că nu are kilograme. O avea, dar nu are şuncă, nu are burtă, nu are şunci, că pare aici, asta e altă poveste. Nu are cinci kilograme în plus.

Nu ştiu dacă e în regulă, nu mi se pare, uitându-mă aici. Asta spun. Ţi se pare că e în regulă? Nu mi se pare că e în regulă.

Televizorul te face mai mare... ce spune Rădoi spun şi eu”, a spus Basarab Panduru, potrivit Orangesport.