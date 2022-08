Basarab Panduru le avertizează pe rivalele Rapidului din Superligă: „Par periculoși acum!” Ce au schimbat giuleștenii

Rapid a învins-o pe U Cluj, 1-0, în runda a opta din Superligă, și s-a poziționat pe primul loc în Superligă, cu 18 puncte. Singurul gol al partidei a fost înscris de Marko Dugandzic (28 ani), în minutul 80, după ce a fructificat o lovitură de la 11 metri.

Basarab Panduru (51 ani) a remarcat că spre deosebire de anii trecuți, acum Rapid reușește să-și câștige meciurile și fără să facă un joc grozav. Iar legat de acest aspect, fostul internațional român susține că rivalii giuleștenilor din Superligă ar trebui să se teamă.

Basarb Panduru: „Mă aștept să aducă jucători!”

„Nu ai de unde să ştii ce se va întâmpla, dar cert e că acum Rapid câştigă meciuri, nu neapărat făcând super meciuri. După meciul cu Petrolul, în loc să-şi vadă de greşeli au vorbit despre cum s-au apărat cei de la Petrolul.

Mă aştept să aducă jucători dacă sunt în primele trei, patru. Pare că acum au moral bun, jucând puţin ca la Sepsi, dar cât au trebuit, şi au câştigat meciul. Acum meciul cu U Cluj a părut că se duce spre 0-0. Par periculoşi în momentul ăsta”, a declarat Basarab Panduru pentru Orange Sport.

Adrian Mutu: ”Am comtrolat meciul pe toată durata lui”

„A fost o seară grea, un meci dificil, mă bucur că am câștigat într-un final, chiar dacă am controlat meciul pe toată durata lui. Am încercat să atacăm tot timpul și să fim atenți, în același timp, în apărare. Totul s-a terminat cu bine, o victorie muncită și meritată. Nu mi-a trecut prin minte acest gând, mă gândeam doar la posibilitatea pe care o vom avea să înscriem.

Cred că mă așteptam să fie un meci greu și o probă de maturitate de care vorbeam. Nu era ușor să te concentrezi, ei n-aveau nimic de pierdut, pe un stadion de genul acesta se dezlănțuie și pun probleme. Important e să ne recuperăm bine și mergem la Voluntari cu gândul de a câștiga.

Eu cred că, după minutul 60, s-a simțit foarte tare suportul pe care l-au adus. Poate doar cei care au fost prezenți la stadion au simțit ce înseamnă când tot stadionul strigă din inimă, pentru Rapid”, a spus Adrian Mutu, după victoria cu U Cluj, 1-0.