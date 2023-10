„Nu știm ce se întâmplă!” Andrei Ivan, debusolat după umilința suferită în fața Petrolului Ploiești

La finalul meciului, Andrei Ivan a recunoscut că nu trece printr-o perioadă bună, însă le-a promis suporterilor că va da totul la antrenamente pentru a reveni în primul „11”.

Andrei Ivan a fost trimis pe teren în minutul 58 al meciului cu Petrolul, pentru a-l înlocui pe Morkovic.

„Nu am făcut un meci foarte bun, s-a văzut și pe tabelă. Am înscris la 2-0 și am sperat să și egalăm, dar nu s-a întâmplat. Trebuie să mergem înainte și să muncim mai mult.

Pentru mine, da (n.r. este o perioadă dificilă). Nu îmi aduc aminte să fi trăit astfel de momente la Universitatea Craiova, dar trebuie să mergem mai departe, nu avem ce să facem.

Este o perioadă foarte grea, mi-am pierdut locul de titular. Mă antrenez din plin, dau 100% la antrenamente și sper să revin în primul „11”. Nu știm ce se întâmplă. La antrenamente lucrăm destul de mult, am pregătit meciul, dar ne-au surprins și s-a văzut în această seară.

Conducerea face acest lucru (n.r. schimbă antrenorul). Noi trebuie să muncim și să ținem capul în pământ și să câștigăm”, a spus Andrei Ivan după meciul Petrolul Ploiești.

Universitatea Craiova - Petrolul Ploiești, scor 1-3

În urma acestui rezultat, Universitatea Craiova a ratat ocazia de a urca pe locul trei în clasament. De partea cealaltă, Petrolul a urcat pe șase, ultimul loc ce asigură calificarea în playoff.

Etapa următoare, Universitatea Craiova se deplasează la București, pentru meciul cu Rapid, în timp ce Petrolul va primi vizita vicecampioanei FCSB.

Echipele de start:

Universitatea Craiova: L. Popescu - Fl. Borţa, Screciu, Raul Silva, Ndong – Danciu (Baiaram 58), Kurtic, Houri (Işfan 87) – Roguljic (Al. Creţu 58), Markovic (A. Ivan 58), Al. Mitriţă. ANTRENOR: Corneliu Papură

Petrolul Ploiești: Zima - Dumitriu, Meijers, Papp, Justiniano (Huja 75) - Doua, Seto (Diomande 84), S. Hanca (Jefferson 90) - Jair, Grozav (Z. Petrovic 84), Muşi (D. Radu 90). ANTRENOR: Florin Pârvu