Cele două echipe s-au înfruntat în a 13-a etapă din sezonul regulat al Superligii României pe stadionul „Ion Oblemenco”. Peste 13 mii de suporteri au fost prezenți în Bănie.

Reacția lui Gicu Grozav după ce a făcut show în Univ. Craiova - Petrolul: "Așa mi-a venit!"

În minutul 70 al partidei, Gicu Grozav a înscris un gol "din scăriță". La flash-interviu, după meci, fotbalistul a subliniat că trăiește din execuții de genul și a precizat că echipa a venit cu gândul să câștige pe „Ion Oblemenco”.

„A fost un meci greu, ne-am așteptat să întâlnim un adversar tare. Știam ce ne așteaptă, însă noi am venit montați, cu gândul să facem un meci bun și sincer, chiar am crezut că putem să câștigăm și, până la urmă, am reușit. Știam că acasă Universitatea Craiova practică un fotbal ofensiv și pun presiune mare pe adversar, însă noi am stat bine în teren.

(n.r. ce ne spui de golul tău?) A fost o execuție frumoasă, așa mi-a venit pe moment. Trăiesc din execuții și asta mă bucură, dar important este că echipa a făcut un rezultat bun și că am adunat cele 3 puncte. Știam că este o presiune pe noi pentru că n-am mai marcat de câteva meciuri”, a spus Gicu Grozav după meci.

Universitatea Craiova - Petrolul Ploiești 1-3

După o primă repriză tăcută, Musi a deschis scorul în minutul 57, iar Grozav a majorat diferența în minutul 70. Kurtic a marcat pentru olteni din penalty în minutul 74, însă „lupii galbeni” au revenit la două goluri diferență în minutul 90+1, grație reușitei lui Huja.

În următoarea etapă, Universitatea Craiova se va duela cu Rapid București duminică, 29 octombrie, de la ora 20:30, în timp ce Petrolul Ploiești o va înfrunta pe FCSB sâmbătă, 28 octombrie, de la ora 20:30.