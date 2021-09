„Nu se auzea bine, se întrerupea telefonul!” Mihai Iosif povestește cum a trăit meciul cu UTA din lojă

Înainte cu doar câteva ore de startul meciului cu UTA Arad, Mihai Iosif a fost anunțat că FRF l-a suspendat două meciuri pentru că a oferit indicații de pe margine, acesta nefiind deținătorul unei licențe PRO. Astfel, antrenorul Rapidului a fost nevoit să vizioneze meciul cu arădenii din lojă.

Cel care îi pregătește zilnic pe giuleșteni a mărturisit că nu a putut comica cu cei de pe banca tehnică din cauza transmisiunii. De asemena, Iosif a analizat și modul în care elevii săi au fost egalați de la 2-0, în doar trei minute.

Iosif: „Numai prin filme am văzut cum am stat eu”

„Nu se auzea bine, se întrerupea telefonul. Ne-am mișcat în reluare la această comunicare. Credeți că mai e ceva de discutat cu câteva ore înainte de meci? Indiferent de situație, antrenorul este lângă echipă, am stat pe lângă un plexiglas, numai prin filme am mai văzut unde am stat eu.

Cred că ieșirea lui Goce i-a dereglat total, nu am avut dublură. Pancone l-a reprofilat prima oară fundaș stânga, acum e peste tot, și stânga și dreapta. Albu a suferit și eu la fel niște dureri, nu mai aveam fundaș dreapta.

Mă bucur că am dat primul gol, efectiv ce am făcut ieri la antrenament. Nu știu dacă a fost penalty, nu am văzut reluarea. A fost la aprecierea arbitrului.

Dacă mă întrebați înainte de meci, eram mulțumit cu 1 punct, dar că am fost egalați pe final, nu meritam să sperăm la mai mult. Ne propunem să jucăm în continuare un fotbal frumos și să câștigăm. E rău că nu avem dubluri foarte multe pe posturi.

Nu cred că mai pot veni jucători, vedem la iarnă. Nu vrem să depășim bugetul sub nicio formă, asta ar aduce nemulțumiri”, a declarat Mihai Iosif la digisport.

În urma acestui rezultat, Rapid se menține pe poziția a doua în Liga 1, cu 17 puncte după 8 etape, în timp ce UTA își betonează poziția a treia, cu 14 puncte.