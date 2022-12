Poenaru a fost amendat cu 6.800 de lei și suspendat cu patru etape de Comisie. Pe aceeași listă a fost adăugat și Andrei Prepeliță, care a primit aceleași sancțiuni din cauza faptului că nu deținea licența PRO și s-a comportat asemenea unui antrenor principal la FC Argeș.

„Nu-i vina noastră!” Reacția lui Ilie Poenaru după ce a fost suspendat. Ce a spus fostul antrenor al UTA-ei Arad

„Nu m-am simţit ok pentru că până la urmă n-am făcut nimic decât să respectăm regulamentul. Un regulament care spune clar cine are voie să dea indicaţii. Scrie în regulament, nu scrie câte minute, cine cum şi n-am făcut nimic rău în acest sens. Nu-i ok. Aştept să primesc motivarea.

Nu-i vina noastră că până în prezent nu s-au ţinut cursurile pro. Până la urmă, avem şi noi dreptul la muncă şi nu-i ok. N-am fost suspendat niciodată, n-am fost un antrenor problema, conflictual, am discernământ, echilibru”, au fost cuvintele lui Ilie Poenaru, potrivit Orange Sport.

„Becali s-a păcălit rar!” Ce a scos Ilie Poenaru în evidență la patronul FCSB-ului

Fostul antrenor al UTA-ei Arad, Ilie Poenaru, a fost întrebat despre fostul său jucător de la echipă, David Miculescu, fotbalist care a ajuns la FCSB pentru 1.7 milioane de euro, dar care nu a impresionat la fel de mult precum a făcut-o la fostul club.

Poenaru, liber de contract din noiembrie, a evidențiat faptul că nu i se pare în regulă ca David Miculescu să fie comparat cu suma pe care s-a plătit pe el, mai ales că jucătorul nu a avut atât de multe șanse precum ceilalți jucători. 1544 de minute în 29 de jocuri din toate competițiile a bifat fotbalistul de atac la FCSB.

„(n.r. este David Miculescu jucător de 1.7 milioane de euro?) Așteptările au fost mari în privința lui și a fost comparat în momentul acesta cu suma de bani care a fost plătită. Nu mi se pare OK. Nu a avut nici șanse foarte multe și a nimerit într-un moment mai puțin bun pentru el la FCSB, pentru că erau într-o formă bună Tavi Popescu, Cordea, care evoluează pe aceleași poziții ca și el.

Este un jucător bun, cu o calitate foarte bună și trebuie să joace. Cât l-am avut la UTA a și marcat, îți poate câștiga un meci. Se poate plia pe mai multe posturi. Este un copil bun, cu un caracter foarte bun, care muncește mult. Nu știu dacă în acest moment putem vorbi despre acest aspect, dar dacă s-a plătit suma asta înseamnă că are valoare.

Chiar dacă domnul Becali plătește sume bune pentru anumiți jucători, trebuie să recunoaștem că dânsul s-a păcălit foarte rar, vorbesc aici de fotbaliștii tineri. Din contră, a câștigat ulterior bani de pe urma lor. Sunt jucători tineri și trebuie să ai răbdare cu ei”, a spus Ilie Poenaru, potrivit Digi Sport.