„Nimeni în lume nu a făcut asta!” Dan Petrescu se laudă pentru schimbarea din FC Voluntari - CFR Cluj 0-1

CFR Cluj a câștigat meciul cu FC Voluntari, 1-0, din etapa 23, și a revenit pe primul loc în campionat. Diferența a fost făcută de autogolul lui Cristian Paz, în minutul 69, chiar la debutul acestuia pentru gruparea pregătită de Liviu Ciobotariu.

Dan Petrescu, mutare câștigătoare cu FC Voluntari

La finalul partidei, Dan Petrescu a mărturisit că a fost uimit de modul în care s-a apărat FC Voluntari. După primele 45 de minute, antrenorul CFR-ului a precizat că a recurs la unele modificări tactice pentru a debloca defensiva ilfovenilor.

Totodată, tehnicianul a mărturisit că Răzvan Sava, omul care a apărat cu FC Voluntari, poate fi titular și cu FCSB, în următorul meci din campionat.

„Mă așteptam să nu avem multe ocazii, astăzi nu am avut deloc spații. Am schimbat la pauză în 4-4-2, că poate aducem mai multe centrări cu doi atacanți. I-am zis lui Cipi (n.r. Ciprian Deac) să bate toate loviturile și uite că am marcat. Un adversar foarte bun, incomod, puține echipe vor câștiga aici. Îi felicit pe băieți, au fost fantastici. Al doilea meci fără gol primit, mai mult de atât nu le pot cere băieților. E bine că ne-am întors pe primul loc, Farul iar a pus presiune pe noi.

Este cel mai bun Voluntari pe care l-am văzut eu. Astăzi au arătat foarte bine cei de la Voluntari. L-am băgat pe Sava în poartă. Nimeni în lume nu a făcut asta, dacă pierdeam eram criticat. Scuffet e într-o formă excelentă, dar mă bucur că Sava nu prea a avut de apărat. Sava poate să apere și cu FCSB”, a declarat Dan Petrescu la finalul meciului.

CFR Cluj a revenit pe primul loc, cu 50 de puncte, la două puncte distanță de urmăritoarea Farul, după 23 de etape, în timp ce FC Voluntari rămâne pe locul nouă, cu 26 de puncte și fără victorie de patru etape.

În următoarea etapă, CFR Cluj va disputa derby-ul cu FCSB, iar în cazul unei victorii se poate distanța la 12 puncte de vicecampioană. FC Voluntari va avea un alt examen dificil, în Giulești, cu Rapid.