Golgheterul din ultimele sezoane din Liga 1 se află pe lista de interes a campioanei Ungariei, Ferencvaros, din ultimele informații apărute în presă. Florin Tănase are o clauză de reziliere de 3 milioane de euro, iar Gigi Becali a vorbit despre condițiile pe care le are pentru a-l vinde pe căpitanul echipei sale.

Gigi Becali a dezvăluit ce condiție a pus Florin Tănase pentru a semna cu o altă echipă

Finanțatorul vicecampioanei României a vorbit în cadrul emisiunii „Ora exactă în sport” despre posibilitatea plecării lui Florin Tănase, iar când a fost întrebat de moderatorul Mihai Mironică dacă jucătorul „a început să învețe maghiară”, a dezvăluit că renunță la căpitanul său dacă primește trei milioane de euro.

Mai mult, patronul echipei a spus ce discuție a purtat cu căpitanul echipei sale, dezvăluind care sunt condițiile financiare pe care echipa care îl vrea trebuie să le îndeplinească.

„Tănase, trei milioane, dacă dau ei, să învețe maghiară. Am vorbit cu el, el are 360.000 pe an acum, mi-a zis: 'nea Gigi, dacă nu iau măcar 700-800.000, nu mă duc pe 500.000'. Depinde de el, dacă vrea să meargă.

Oamenii au bani acolo, nu ai văzut, Ungaria a bătut Anglia, de ce au bătut, acolo Ferencvaros e protejată, la noi, au zis Steaua, păi, nu e Steaua băi, îi iau bani lui Becali”, a declarat Gigi Becali la PRO Arena.