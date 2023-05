„Mi-a influențat foarte mult decizia!” Răzvan Oaidă a dezvăluit ce l-a convins să semneze cu Rapid! Mesaj pentru fanii giuleșteni 

Mijlocașul de 25 de ani a fost prezentat oficial la Rapid după despărțirea de FCSB. Oaidă a semnat din postura de fotbalist liber de contract și a acordat și primul interviu în care a vorbit despre decizia pe care a luat-o, având și un mesaj pentru suporterii giuleșteni.

Răzvan Oaidă: „Un sentiment mai aparte să mergi la o rivală!”

Răzvan Oaidă a vorbit și dspre postul pe care îi place să joace și a avut cuvinte de laudă la adresa suporterilor și atmosferei pe care aceștia o fac în meciurile din Giulești.

„Mă bucur să mă aflu aici, e o emoție, o bucurie și ce pot să spun? Mă bucur să fiu în Giulești. Am primit oferta de a juca la Rapid foarte bine, impresarul meu m-a contactat, mi-a spus despre ce este vorba, m-a încercat un sentiment mai aparte să mergi la o rivală, dar cunosc clubul, știu că este un club foarte mare și asta m-a motivat cel mai tare.

Îmi doresc din tot sufletul ca suporterii să mă accepte și să mă primească bine, pentru că sunt un jucător care a dat întotdeauna 100% și cu siguranță voi face același lucru și în Giulești. Îmi doresc foarte mult să reușesc, să bucur suporterii și împreună să ne bucurăm și să avem rezultate.

Într-adevăr, îmi aduc și acum aminte primul meci pe Giulești, a fost o atmosferă incredibilă, incendiară, pot spune cu toată sinceritatea că a fost de două ori mai dificil să jucăm aici decât pe Arenă sau pe un alt stadion.

Mă simt bine atât inter cât și în fața apărării, sunt un jucător polivalent și cred că pot acoperi aceste zone, va rămâne la latitudinea lui Mister unde voi evolua.

(n.r. junioratul la Wolves) A fost o perioadă bună și benefică pentru mine, o perioadă în care am acumulat mult fizic, psihic, m-a întărit foarte mult și faptul că am fost plecat la o vârstă destul de fragedă, m-a întărit, m-a ajutat din toate punctele de vedere. Un sezon am fost și în Italia, cum am spus, am acumulat foarte multă experiență și cred că asta a contribuit la dezvoltarea mea.

Am evoluat la naționalele de tineret, juniori, o perioadă foarte frumoasă. Când am semnat cu FCSB am fost aproape, să spun, cred, să fiu chemat la naționala mare, nu s-a întâmplat, dar sper ca pe viitorul apropiat să ajung și la naționala mare. Rapid e un club mare, cu jucători extraordinari, foarte buni, concurența va fi mereu benefică, asta ne face mai buni, o văd ca pe o provocare, cel mai important e ca echipa să aibă rezultate, să își îndeplinească obiectivele și să îi facem fericiți pe fani”, a declarat Răzvan Oaidă în interviul acordat pe contul oficial al clubului.

Factorul „decisiv” în transferul lui Răzvan Oaidă: „Mi-a influențat foarte mult decizia!”

Întrebat despre colaborarea cu Adrian Mutu, cel alături de care a mai lucrat la echipa națională de tineret, Răzvan Oaidă a recunoscut că antrenorul a reprezentat un factor important în decizia pe care a luat-o.

„Cred că mi-a influențat foarte mult decizia pentru că l-am avut și la naționala de tineret, a fost un fotbalist excepțional, un antrenor la fel de bun și asta m-a ajutat să iau decizia și să fac pasul ăsta.

Mă bucur să fiu aici, sper să mă accepte și să ne susțină necondiționat pentru că vom face tot ce ține de noi să ne îndeplinim obiectivul”, a adăugat fotbalistul.