Cele două echipe s-au duelat în etapa cu numărul șapte din play-off-ul Superligii în Gruia, pe stadionul „Dr. Constantin Rădulescu”. Meciul a fost condus de către centralul Radu Petrescu, alături de brigada sa.

„Imediat ne sperie!” Eugen Neagoe, spumos la flash-interviu după egalul cu CFR Cluj: „Mai ușor, avem și noi probleme cu inima”

După meci, Eugen Neagoe, antrenorul oltenilor, a vorbit despre arbitraj și a remarcat faptul că nu ar trebui ca deciziile să se ia atât de rapid, cum a fost în cazul cartonașului roșu arătat lui Andrei Ivan, întors, ulterior, în urma intervenției VAR.

De asemenea, tehnicianul Universității Craiova a precizat că ocaziile la poartă au fost de partea trupei din Bănie, iar cele trei puncte ar fi trebuit să ajungă la formația de pe stadionul „Ion Oblemenco”.

„Cred că meritam cele trei puncte, chiar dacă prima repriză a fost echilibrată, nu am avut ocazii, bine, nici cei de la CFR nu au avut ocazii. Să zic că poate au controlat puțin ei. A doua repriză a fost mult mai bună, ne-am creat ocazii mari de a marca. Pe finalul jocului, cred că am fost echipa mai bună. Jucătorul meciului e portarul echipei adverse.

Dar, ăsta e fotbalul. Zic eu că jucăm fotbal, i-am dominat, am avut posesie mai bună decât ei. Nu e anul nostru, meritam să câștigăm și acest joc și partida din tur și meciul contra celor de la FCSB. Am avut ocazii imense, nu am reușit să fructificăm decât una. Ne dorim să urcăm în clasament. Le-am spus băieților să ridice capul.

Când nu marchezi goluri în deplasare... Și împotriva campioanei, sigur, trebuie să marchezi două-trei jocuri. E o echipă puternică. (n.r. golul lui Ivan) Păi eu cred că ar trebui să fiu și mai supărat. Nu poți să faci așa să ne sperii. Și roșu direct la Ivan. Imediat ne sperie.Păi, mai ușor, că avem și probleme cu inima. Acum am făcut o glumă, dar nu e de glumă, sincer”, a spus Eugen Neagoe după meci.

CFR Cluj - Universitatea Craiova 1-1

După o primă repriză tăcută, Karlo Muhar, introdus în minutul 60, a deschis scorul la doar șase minute după ce a intrat pe teren, în urma unei centrări excelente oferite de Cristi Manea.

Universitatea Craiova a restabilit egalitatea în minutul 69, grație reușitei lui Andrei Ivan, care ar fi putut fi eliminat în prima repriză, dacă VAR-ul n-ar fi intervenit.

În urma rezultatului de egalitate, ardelenii rămân pe locul trei cu 39 de puncte, iar Universitatea Craiova și-a consolidat, cel puțin temporar, poziția a patra cu 36 de puncte.