Adio, titlu! CFR Cluj mai are doar șanse teoretice la campionat, după egalul cu Universitatea Craiova

Campioana en-titre rămâne pe locul trei în play-off, cu trei etape înainte de finalul sezonului, dar diferența față de liderul Farul Constanța este acum de șapte puncte.

Farul, care a câștigat cu Rapid la scor, 7-2, are 46 de puncte și are un avantaj liniștitor în fruntea clasamentului. Locul doi este ocupat de FCSB, care are 40 de puncte, dar cu un meci mai puțin, cel cu Sepsi.

Clasament play-off Superligă:

1. Farul - 46p

2. FCSB - 40p*

3. CFR Cluj - 39p

4. Universitatea Craiova - 36p

5. Rapid - 34p

6. Sepsi - 25p*

*un meci în minus