CFR - Universitatea Craiova, de la 21:00

CFR Cluj vrea să rămână în lupta pentru titlu printr-o victorie azi, însă și Universitatea Craiova și-a propus să dea lovitura în Gruia. Echipa lui Dn Petrescu primește azi vizita olternilor lui Eugen Neagoe în etapa a 7-a a play-off-ului, de la ora 21:00, LIVE BLOG pe www.sport.ro.

Ardelenii se situează pe locul 3 în ierarhia play-off-ului, cu 38 de puncte (golaveraj 7-9), în timp ce Universitatea se află pe locul 4, cu 35 de puncte (golaveraj 10-9).

„Nu mai depindem de noi, cum era înaintea meciului cu Rapid. Cred că cine va pierde va ieși clar din lupta la titlu. Și cei de la Craiova se consideră în luptă, sunt foarte ambițioși. Nu ajută pe nimeni egalul pentru titlu. Pentru Europa, e un rezultat bun, pentru că rămâi pe locul trei și ai speranțe în continuare.

Sunt mereu probleme de lot. Cred că e al 59-lea meci sau al 60-lea. Play-off-ul nu a fost unul reușit pentru noi până acum, toată lumea a văzut asta. În primul rând, cred că din cauza accidentărilor, care au venit pentru că am jucat foarte multe meciuri. Mi se pare exagerat să jucăm 59 de meciuri. Cei de la Farul au 20 de meciuri mai puțin decât noi. Rapid, la fel.

Lucrul ăsta cred că s-a văzut, mai ales că cei trei căpitani au lipsit la majoritatea meciurilor. Norocul nu poți să îl antrenezi. Boateng a lipsit și el mult, se vede și în jocul lui, nu a intrat în ritmul lui, Muhar a fost și el accidentat, la fel și Krasniqi”, a spus Dan Petrescu, înaintea meciului cu echipa patronată de Mihai Rotaru.

Cea mai mare diferenţă de scor: 26 mai 2016, CFR Cluj - Universitatea Craiova 4-0 (Camora, Jakolis dublă, Petrucci), rezultat decisiv pentru vizitatori în ratarea calificării în cupele europene.

Cea mai recentă dispută directă din campionat: 2 aprilie 2023, Universitatea Craiova - CFR Cluj 1-1, goluri marcate de E. Koljic, respectiv L. Cvek.

Dan Petrescu vs Eugen Neagoe în toate competiţiile: 13 jocuri - 8 victorii Petrescu - 4 remize - un succes Neagoe.

Neagoe: "Mi-aș dori să avem un arbitraj foarte bun"

"CFR Cluj este o echipă puternică în continuare, are jucători valoroși și un antrenor foarte bun. Suntem obligați să ne scutărăm și să ridicăm capul foarte rapid, să nu mai fim supărați.Nu am făcut un joc rău, cred că am făcut un joc bun și mi-a părut rău că nu am putut să îi facem fericiți pe cei 30.000 de suporteri. Partida de duminică va fi una destul de aprigă, vor fi multe durități. Știu cum abordează cei de la CFR jocurile, sunt o echipă cu jucători puternici și de multe ori joacă până la limita regulamentului.

Mi-aș dori să avem un arbitraj foarte bun, chiar dacă am mai auzit unele comentarii după meciul cu FCSB", a spus Neagoe, într-o conferință de presă.

Clasament play-off

1. Farul 46 puncte

2. FCSB 40

3. CFR 38

4. U Craiova 35

5. Rapid 34

6. Sepsi 25