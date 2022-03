„FCSB nu ia nici locul doi!” Dumitru Dragomir consideră echipa lui Becali una de pluton. Ce fotbaliști a remarcat

Jocul prestat de FCSB l-a făcut pe Dumitru Dragomir să susțină că FCSB nu va prinde nici locul doi în acest sezon.

Totuși, fostul președinte al LPF a remarcat doi fotbaliști ai vicecampioanei, pe care i-a lăudat pentru prestația de duminică seară.

„Domnule, Octavian Popescu este cel mai valoros jucător de la Becali. Poftim, să nu zic nici Steaua, nici FCSB. El și portărelul ăsta mi-a plăcut foarte mult. Târnovanu, dar și Popa, de la Voluntari. Formibabil și el. Steaua are echipă ușoară. Părerea mea este că nici locul doi nu poate să îl ia. Nu mai sunt meciuri multe, dar nu câștigă nici jumătate dintre ele. E o echipă ușoară, de pluton.

Nu am înțeles de ce l-au scos pe Radunovic. A jucat chiar bine. Restul sunt buimaici. Lăsați-mă cu Edjouma, are doar două viteze. Se poate compara cu ăsta intrat în repriza secunda, Oaidă? Se compară? Oaidă ar trebui să joace mereu, are travaliu. E jucător trăznet, dar îl ține mereu rezervă! Nici nu se pot compara!”, a spus Dumitru Dragomir, potrivit gsp.ro.

FCSB a încheiat sezonul regulat pe locul doi, cu 62 de puncte, 14 mai puține decât liderul CFR Cluj.