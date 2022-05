Ardelenii au obținut cele trei puncte necesare pentru a păstra distanța de roș-albaștri în campionat datorită golului marcat de Daniel Birligea, în minutul 66. Dan Petrescu nu a fost mulțumit de jocul prestat de echipa sa în prima repriză, însă și-a asumat vina pentru prestația slabă, reușind să schimbe sistemul și o parte din jucători la pauză.

Dan Petrescu: „Cea mai slabă repriză de când m-am întors la Cluj!”



Antrenorul a vorbit la conferința de presă despre victoria obținută, punctând că spiritul de echipă a fost cel care a adus succesul. Totodată, Petrescu a declarat că echipa lui nu este în formă și a ținut din nou să vorbească despre sistemul play-off-ului și înjumătățirea punctelor.

„Prima repriză cred că a fost cea mai slabă de când m-am întors eu la Cluj, acasă mă refer, nu în deplasări, că acolo am mai avut reprize slabe. Vina e toată a mea în prima repriză, am greșit sistem, echipa, mai sunt și meciuri în care antrenorul greșește, am fost norocos până la urmă. În repriza a doua băieții au răspuns bine, Farul nu a mai avut ocazii aproape deloc și noi, la puținele ocazii pe care le-am avut am reușit să marcăm un gol important, mai ales că a fost realizat de un jucător care a venit de pe bancă, iar centrarea tot de la un astfel de jucător.

Spiritul de echipă e mult mai important decât forma, e clar că echipa noastră nu este în formă, se vede acest lucru și am spus mereu, nu e normal ca în play-off să ți se ia puncte, pentru că dacă nu ai formă, în 3-4 meciuri poți pierde un campionat. În momentul de față, CFR avea 89 de puncte și am fi sărbătorit titlul astăzi, dar din cauza regulamentului nu avem ce să sărbătorim pentru că suntem stresați.

Ce să le zic jucătorilor dacă au făcut în 37 de meciuri 89 de puncte? Au prins o zi proastă, mai ales eu. Mă gândeam că iar luăm gol în minutul 93”, a declarat Dan Petrescu la conferința de presă.

„Pitu dribla de parcă era în curtea școlii, Sali a driblat câte șapte!”



În ceea ce îi privește pe jucătorii Farului, Dan Petrescu a avut doar cuvinte de laudă la adresa lor, punctând că s-a văzut faptul că joacă fără presiune. Tehnicianul a vorbit și despre autorul golului, Birligea, căruia a dezvăluit că îi prevede un viitor incredibil.

„Pitu în prima repriză dribla de parcă era în curtea școlii, Sali a intrat în a doua repriză, a driblat câte șapte odată, au jucători de viitor clar, se vede că produc fotbaliști, sunt convins că în scurt timp ajung la națională sau străinătate. Joacă fără presiune, fără stres.

(n.r. Gică Hagi a fost huiduit de fanii lui CFR) La Cluj nu e nimeni huiduit, nu știu, nu am auzit, de obicei doar eu sunt huiduit în deplasare, în rest nu am văzut să fie cineva huiduit.

Birligea a intrat foarte bine, și la meciul cu FCSB a fost aproape să marcheze și dacă reușea ar fi fost erou de atunci. E un jucător pe care ne bazăm, unul care poate ajunge la națională, are calități extraordinare, depinde de el, trebuie să rămână modest. La mine cel mai important e ca un jucător să rămână modest, serios, să își vadă de treaba lui, nu la primele laude să și-o ia în cap și să își facă o viață extrasportivă sau să nu se mai antreneze”, a adăugat antrenorul.

Clasament play-off Liga 1



1. CFR Cluj - 51p

2. FCSB - 46p*

3. Universitatea Craiova 45p

4. FC Voluntari - 30p

5. Farul - 28p

6. FC Argeș - 27p*

* - un meci mai puțin

Programul lui CFR Cluj



Etapa 8: FC Argeș (d)

Etapa 9: Universitatea Craiova (a)

Etapa 10: FCSB (d)

Programul lui FCSB



Etapa 7: FC Argeș (a)

Etapa 8: Universitatea Craiova (d)

Etapa 9: FC Voluntari (d)

Etapa 10: CFR Cluj (a)

Programul Universității Craiova