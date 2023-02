„Cea mai urâtă seară din cariera de antrenor!” Ce a spus Ioan Ovidiu Sabău după ce U Cluj a fost umilită de FCU Craiova 

U Cluj nu a avut nicio șansă în fața oltenilor pe „Ion Oblemenco”, încasând nu mai puțin de cinci goluri, fără însă să le pună pericol jucătorilo pregătiți de Nicolo Napoli. Astfel, ardelenii ajung la două meciuri consecutive fără victorie.

Ioan Ovidiu Sabău nu și-a recunoscut jucătorii

Ioan Ovidiu Sabău a vorbit la finalul meciului despre umilința trăită de echipa sa, punctând că nu înțelege lipsa de reacție a jucătorilor. Totodată, antrenorul clujenilor a spus că nu va uita partida de la Craiova, dar și că este cea mai neagră seară trăită vreodată ca antrenor.

„De nerecunoscut. Am avut două meciuri foarte bune, cu Voluntari și Rapid, iar azi de nerecunoscut. Înțeleg, am întâlnit un adversar în formă, azi au jucat foarte bine, dar nu te poți prezenta atât de slab. Trebuie făcută o analiză mai profundă, unde am greșit, eu în primul rând și cum ne-am pregătit.

Goluri luate foarte ușor, nu am avut curaj să jucăm, în celelalte două meciuri am avut posesie, am controlat jocul, am avut curaj să ieșim la joc. Azi, efectiv, timorați, timizi, am și zis, eram curios să văd cum arătăm în primul meci în deplasare. Trebuie să analizăm meciul, nu e unul pe care să îl uităm, să analizăm de ce am ajuns să jucăm atât de modest astăzi.

Am în continuare o impresie foarte bună despre ei, îi văd foarte afectați. Ca să ieșim din situație trebuie să ne concentrăm la joc, să pregătim următorul meci. Cred că cei de la Craiova, în acest moment, sunt mult peste noi din punct de vedere valoric, asta au demonstrat, dar noi putem compensa prin pregătire bună, disciplină tactică, am încredere că nu vom avea probleme să nu retrogradăm.

E una dintre cele mai grele seri din cariera de antrenor, cea mai urâtă seară. Urmează Mioveniul, trebuie să ne pregătim bine, să ne refacem mental, nu e echipa pe care o cunosc, pe care am antrenat-o, am arătat altfel, mult mai bine până acum”, a declarat Sabău la finalul meciului.