Alex Chipciu, încântat de jocul echipei alături de Ovidiu Sabău: "Toată lumea e dornică și conectată să facă ceva"

U Cluj a deschis scorul în minutul 37, prin senegalezul Mamadou Thiam, dintr-o lovitură liberă din unghi, mingea deviată de Ricardinho (FC Voluntari), păcălindu-l pe portarul Mihai Popa.

Ilfovenii, care au rămas în zece oameni imediat după pauză (minutul 48), după eliminarea lui Ulrich Meleke, pentru al doilea cartonaş galben, au reuşit egalarea în minutul 62, prin Vitalie Damaşcan (minutul 62), după o mare eroare a lui Denis Ispas.

Introdus pe teren în minutul 69, Lorand Fulop a marcat golul victoriei "şepcilor roşii" (minutul 88), după ce Marcelo Lopes şi Runar Sigurjonsson nu au reuşit să degajeze din faţa sa.

FC Voluntari venea după cinci etape consecutive fără înfrângere (două victorii, trei egaluri). U Cluj nu mai obţinuse o victorie tot de cinci etape (două egaluri, trei eşecuri).

Ce a declarat Alex Chipciu după victoria obținută de U Cluj

"Sunt fericit pentru că chiar am muncit foarte bine în cantonament, a fost o disciplină fabuloasă și am lucrat mult la asta. Avem două zile libere, voiam să plecăm și noi cu familia pe undeva și era păcat să nu câștigăm.

Am mai avut niște meciuri cu Steaua și cu Craiova în primele etape, în care am jucat așa, dar azi am avut un joc foarte bun. Cred că acest sistem ne prinde bine ca și poziții. Sistemul e foarte agresiv, a venit domnul Sabău cu acest sistem și cu mai multă agresivitate față de cum era.

Eram agresivi și înainte, dar parcă stăteam mai mult în apărare, însă acum suntem și în ofensivă mai mult. Îmi place cum joacă echipa și îmi place și atmosfera, toată lumea e conectată și dornică să facă ceva.

Aș lega treaba sta și cu suporterii. La U Cluj, asta e starea de spirit, au venit și la stadion și la antrenament. Nu zic ca să sperii. E ceva frumos. Ar fi păcat să retrogradăm, dar mi-e greu să cred, la cum jucăm.

Domnul Sabău e foarte riguros din punctul ăsta de vedere. Eu nu l-am prins foarte mult ca fotbalist, dar cât de cât am prins Generația de Aur și știu că era foarte strict mai ales pe partea de pregătire, cu organizarea asta foarte strictă și a încercat să implementeze asta la noi.

Am început să fim mai conștienți de ceea ce înseamnă să joci fotbal și cât de profesionist trebuie să fii. Clar că e loc de mai bine mereu. Eu, personal, am simțit că am alergat mult în prima repriză", a spus Alex Chipciu, la DigiSport.