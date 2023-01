Reacția lui Ioan Ovidiu Sabău după remiza cu Rapid: „Asta ne-a lipsit!” Ce a spus despre faza din minutul 66

Ioan Ovidiu Sabău, antrenorul lui U Cluj, și-a felicitat jucătorii pentru jocul făcut împotriva Rapidului.

„Cred că și astăzi am făcut un meci destul de bun, cu atitunide bună. Am controlat în totalitate jocul, chiar pe un teren destul de greu. Am văzut o atitudine bună din partea jucătorilor, și-au dorit să câștige.

Ne-a lipsit ultima pasă, nu am ales soluțiile cele mai bune în zona careului, dar asta a fost și din cauza terenului.

Îmi felicit jucătorii pentru că au dat totul și dacă o să continuăm așa, ne vom salva de la retrogradare.

Sunt optimist că ne vom putea salva. Am arătat în două meciuri deja că putem să ne batem de la egal la egal cu adversarii.

N-am apucat să citesc mesajul suporterilor rapidiști, dar le mulțumesc. Am făcut performanță acolo și le port un respect deosebit.

Îmi pare rău că nu am câștigat, pentru că am înțelesc că am avut și o lovitură de la 11 metri, nu înțeleg de ce arbitrul nu a vrut să consulte VAR-ul, dar asta e altă discuție”, a spus Ioan Ovidiu Sabău la finalul meciului cu Rapid.

Partida s-a încheiat fără gol marcat, 0-0. Rapidul are 42 de puncte şi se află pe locul al treilea în clasament. Universitatea Cluj se află pe locul 13, cu 23 de puncte.

U CLUJ: Iliev - Fl. Ilie, Miron, Simion - Vlădoiu, Bic (I. Filip 64), Remacle (Jose Gomes 90+2), Oancea - Chipciu, I. Stoica (Haită 58), Fulop (Ad. Bălan 65). ANTRENOR: Ioan Ovidiu Sabău

RAPID: Moldovan - Onea, Săpunaru, Iacob, Junior Morais - Pănoiu, Kait (Costache 46), Albu - Emmers, Dugandzic (Luckassen 87), Ioniţă (Sefer 88). ANTRENOR: Adrian Mutu

Cartonaşe galbene: Bic 43, Oancea 50, Vlădoiu 90+1, Chipciu 90+5 / Junior Morais 14, Albu 90+2

Arbitri: Marian Barbu - Ciprian Florin Danşa, Imre-Laszlo Bucsi – Szabolcs Kovacs

Arbitri VAR: Radu Petrescu Radu - Vlad Bârleanu