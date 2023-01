Rapid nu l-a uitat pe Ioan Ovidiu Sabău! Gestul făcut de giuleșteni, după U Cluj - Rapid 0-0 

Rapid s-a deplasat în Adrdeal în runda 23 din Superligă, unde au scos doar o remiză, 0-0. Pe banca tehnică a lui U Cluj s-a aflat Ioan Ovidiu Sabău (54 ani), fostul jucător și antrenor al giuleștenilor.

Rapid nu l-a uitat pe cel alături de care a cucerit titlul, în sezonul 1998-1999, și Cupa României, în sezonul 2001-2002. Gruparea alb-vișinie i-a oferit în dar un tricou oficial, pe care a fost inscripționat numărul 8, și i-a dedicat un mesaj pe conturile oficiale de social media.

„A fost o plăcere să îl revedem pe Ioan Ovidiu Sabău, dublu campion cu Rapid, dar și unul dintre cei mai importanți jucători din istoria României. 'Moțul' a jucat la Rapid între 1998 și 2003, fiind și antrenor principal în 2012, la ultimul joc al echipei noastre în cupele europene, cel cu Heerenveen.

Mult succes, Neluțu!”, a scris Rapid pe conturile de Facebook și Instagram.

Concluziile lui Ioan Ovidiu Sabău, după U Cluj - Rapid 0-0

„Cred că și astăzi am făcut un meci destul de bun, cu atitunide bună. Am controlat în totalitate jocul, chiar pe un teren destul de greu. Am văzut o atitudine bună din partea jucătorilor, și-au dorit să câștige.

Ne-a lipsit ultima pasă, nu am ales soluțiile cele mai bune în zona careului, dar asta a fost și din cauza terenului.

Îmi felicit jucătorii pentru că au dat totul și dacă o să continuăm așa, ne vom salva de la retrogradare. Sunt optimist că ne vom putea salva. Am arătat în două meciuri deja că putem să ne batem de la egal la egal cu adversarii.

N-am apucat să citesc mesajul suporterilor rapidiști, dar le mulțumesc. Am făcut performanță acolo și le port un respect deosebit.

Îmi pare rău că nu am câștigat, pentru că am înțelesc că am avut și o lovitură de la 11 metri, nu înțeleg de ce arbitrul nu a vrut să consulte VAR-ul, dar asta e altă discuție”, a spus Ioan Ovidiu Sabău la finalul meciului.

De la revenirea lui Ioan Ovidiu Sabău pe banca tehnică, U Cluj a obținut 4 puncte. A câștigat partida cu FC Voluntari, 2-1, și a remizat cu Rapid, 0-0. După 23 de etape, ardelenii se află pe locul 13, cu 23 de puncte.