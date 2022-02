„A fost un meci dramatic!” Cum explică Toni Petrea înlocuirea lui Ovidiu Popescu înainte de pauză

La finalul partidei, Toni Petrea și-a felicitat jucătorii și a susținut că „a fost un meci dramatic”.

„O revenire spectaculoasă pot să spun, după o primă repriză slabă făcută de noi, din punctul meu de vedere. I-am permis adversarului să marcheze două goluri.

Ne-am pierdut capul, nu am mai putut să ținem de minge. Am fost cam temători în prima repriză.

La pauză am schimbat și sistemul și componența echipei și s-a văzut acest lucru. Am creat mai multă presiune. Am reușit să-i blocăm și să-i forțăm să se retragă în 20 de metri și acolo am avut inspirația necesară ca să marcăm trei goluri. A fost un meci dramatic.

Valentin Gheorghe este arma noastră secretă. A intrat foarte bine la fiecare meci. Mă bucur că a intrat chiar foarte bine și a făcut un efort chiar considerabil atât în apărare, cât și în atac și a reușit chiar să ajungă și la finalizare.

De ce a fost schimbat Ovidiu Popescu înainte de pauză

Ovidiu Popescu de la începutul partidei am aflat că nu se simțea foarte bine și totuși am continuat pe ideea să începem cu el, dar am considerat că era mai bine să facem înainte de pauză acea schimbare”, a spus Toni Petrea la finalul meciului cu Chindia Târgoviște.

Mijlocaşul francez Malcom Edjouma, transferat de la FC Botoşani, a debutat la FCSB ca titular.

FCSB a ajuns la 19 meciuri consecutive fără înfrângere, 15 victorii şi 4 egaluri.

Chindia era neînvinsă de cinci etape, în care avea două victorii şi trei egaluri.