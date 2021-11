„A fost penalty clar! Delagarea lui nu a fost inspirată!” Edi Iordănescu analizează pasul greșit cu Voluntari

FCSB a întâlnit-o pe Voluntari în runda a 15-a a Ligi 1. Roș-albaștrii au ratat șansa de a bifa a opta victorie consecutivă în Liga 1 și au obținut doar o remiză cu ilfovenii, 0-0.

Însă, Edi Iordănescu susține că George Găman trebuie să le acorde elevilor săi o lovitură de pedeapsă în prima repriza, la o intervenție asupra lui Budescu. Cu toate acestea, antrenorul FCSB a punctat că ultimele săptămâni au fost foarte grele pentru vicecampioana României.

„A fost din nou o deplasare, a cincea la rând. Este greu, consum mare, am avut teama asta să nu pierdem din energie, ceea ce s-a și întâmplat, adversarul a fost mai proaspăt.

În prima repriză am avut calitate, am avut o circulație bună, am ajuns în careu, din păcate nu am găsit soluțiile corecte. Repriza a doua a fost mai echilibrată și chiar dacă am avut momente când am tocat, a fost în gol. Din vârf fals, pentru că știam că au o apărare destul de lentă, am schimbat cu un atacant clasic și am încercat altceva. Din păcate, nu am reușit să marcăm.

Mi-aș fi dorit să ne creăm mai multe ocazii, să avem un ritm mai susținut, dar nu este ușor, venim după o perioadă grea, venim după mult consum energetic. Nu am reușit să avem prospețimea necesară să ne ajute să ducem jocul până la nival, nu ar fi fost prima dată când câștigăm în repriza a doua. Nu am mai avut putere, de asta am făcut schimbări ca să ajute echipa în plan ofensiv.

Avem două săptămâni de pauză, încercăm să reechilibrăm fizic jucătorii care au avut COVID și să îi aducem la un nivel mai bun, pentru că știm că ne așteaptă un program infernal.

Nu am niciun dubiu, a fost penalty clar, Budescu avea prim-planul, se pregătea să finalizeze, fundașul de la Voluntari și-a dat seama că nu mai avea cum să deposedeze, Budi era interpus între el și minge. Astăzi, cu acel penalty era alt joc. Nu știu dacă am fi câștigat, dar am fi conservat altfel rezultatul. Nu vreau să mai vorbesc despre arbitraj, un arbitru foarte bun, dar nu știu dacă a fost inspirată delegarea lui la acest meci”, a declarat Edi Iordănescu la finalul meciului.

Faza la care FCSB a cerut lovitură de la 11 metri

În urma acestui rezultat, FCSB este pe locul doi în Liga 1, cu 31 de puncte, la 8 puncte în spatele liderului CFR. În timp ce Voluntari ocupă poziția a cincea, cu 25 de puncte.