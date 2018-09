Era ca si plecat, dar acum a devenit titular indiscutabil! Anuntul facut de Becali despre un jucator de milioane: "Asta am stabilit! O sa joace doar el!"

Gigi Becali a revenit la sentimente mai bune si spune ca isi pune sperantele intr-un fotbalist pe care il dadea ca si plecat in urma cu doar cateva etape.

Lituania - Romania, 11 octombrie, 21:45. Romania - Serbia, 14 octombrie, 16:00. Nationala de tineret, spre EURO: Romania - Tara Galilor, 12 octombrie, 19:00.

Nedelcu devine om de baza la FCSB. Asta mai ales dupa ce Mihai Pintili s-a accidentat.

"Am stabilit ca Nedelcu sa fie mijlocas pe care ni-l dorim. O sa joace doar el. Il lasam la mijloc ca sa creasca si vrem sa nu-i mai fie teama sa greseasca. A jucat foarte bine. Va fi jucatorul pe care l-am dorit atunci cand l-am luat", a spus Gigi Becali in direct la PRO X.

Nedelcu are sanse mari sa fie titular in meciul de Cupa cu Alba Iulia, dar GIgi Becali si Meme Stoica au spus ca nu acorda atentie acestei competitii.

FCSB are probleme si in defensiva. Momcilovic, Planic si Balasa sunt indisponibili pentru meciul de Cupa, iar Moraes o sa fie din nou folosit in centrul defensivei.

"Balasa e mai bine, dar avem probleme cu Marko. Nu stiu cine o sa joace in campionat langa Planic. O sa-l intreb pe Dica", a declarat Becali.