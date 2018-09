"Poate sa-mi dea cu un PAR in cap! Nu reactionez!" Omul despre care Becali JURA ca nu mai vorbeste! Ce s-a intamplat

Gigi Becali vrea sa nu mai aiba niciun conflict.

Patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, a vorbit la Ora Exacta in Sport despre relatia cu Gica Hagi si a spus ca nu vrea sa mai dea declaratii despre acesta.

"Ce zice Gica nu mai comentez niciodata. Cand am fost intrebat de Ianis, am stat si m-am gandit o gramada ca sa-i fie placut lui Gica. Nici asta nu i-a placut. Am spus ca Ianis face 20 de milioane de vine la FCSB, nici asta nu i-a placut. Asa ca nu mai spun nimic. Cine stie in ce toane il prind si se supara.



Nu mai vreau sa ma cert cu nimic, dar cu Gica nici atat. Poate sa-mi dea si un par in cap si tot nu mai spun. O sa-i dau eu un raspuns la fotbal doar pe teren, pentru toate pe care le spune el, o sa primeasca acolo replica" a spus Gigi Becali la Pro X.

"Sa isi faca altii jucatorii lor de milioane" a fost replica lui Gica Hagi cand a fost intrebat despre declaratia lui Becali despre Ianis Hagi.