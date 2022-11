În ultimul său meci la FSCB, 1-2 cu U Cluj, Nicolae Dică (42 ani) a avut un schimb de replici mai dur cu Joyskim Dawa (26 ani). Iar în consecință, fundașul central camerunez a fost schimbat la pauză, fiind înlocuit cu Denis Haruț (23 ani).

Vivi Răchită, haz de necaz de schimbul de replici dintre Dică și Dawa

Ulterior, fostul antrenor al FCSB-ului a mărturisit că l-a înlocuit pe Dawa pentru că vorbea în timp ce-i adresa o indicație tehnico-tactică. Nicolae Dică a mai spus că Dawa i-a răspuns în franceză, ci nu în engleză, pentru a fi sigur că-l înțelege. Ceea ce l-a făcut pe Vivi Răchită (52 ani) să se amuze, în direct la Ora Exactă în Sport, pe PRO Arena.

„Perfect a jucat repriza a doua. Haruț când a intrat în repriza a doua l-a pus în evidență pe Târnovanu. Sunt convins că i-a spus lui Dawa: 'Je ne te comprends pas. Parle plus lentement!', că nu înțelegea, vorbea prea repede Dawa. Bine, Dică, asta înseamnă: 'Vorbește mai rar, că nu te înțeleg!', să nu crezi că te-am înjurat.

Îți dai sema că dacă știa franceză nu-l mai dădea afară, probabil că Dawa îi zăcea: 'Băi, Dică, lasă-ne, mă, să jucăm fotbal, nu să jucăm numai minge lungă. Hai să scoatem mingea în lateral, să mergem cu învăluiri, avem jucători de calitate care unu la unu pot scoate oamenii din joc și să venim cu centrări pentru acest Compagno, pe care tu l-ai propus la echipa națională”, a declarat Vivi Răchită la Ora Exactă în Sport, pe PRO Arena.

Nicolae Dică, despre conflictul cu Joyskim Dawa

„Eu nu mă cert cu jucătorii. Ei trebuie să facă ce spun eu. Am avut o discuție la pauză, i-am explicat că nu trebuia să facă ce a făcut. Le-am spus să nu mai joace pe mijlocașii centrali sau pe cei de bandă când au adversar în spate, le-am zis să joace pe atacant minge lobată și venit imediat pe mingea a doua. Așa le-am zis: 'Asta vreau să faceți. Atât, nimic mai mult'.

El a început să vorbească... la mine e vorba de disciplină. Nu contează cine, poate să fie cel mai bun din România. Dacă nu faci ce am spus și mai și comentezi... Vorbea în franceză și nu am înțeles. I-am spus în engleză: 'Taci!'. El tot vorbea în franceză. Ok, stai afară și gata”, a spus Nicolae Dică la Orange Sport.