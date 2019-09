Edi Iordanescu, anunt de ULTIMA ORA despre viitorul lui Gaz Metan: "Doar asa putem sa continuam!" 

Inceputul promitator de sezon le da aripi celor de la Gaz Metan. Edi si compania se gandesc sa atace primele pozitii.

Dupa ce Iulian Cristea si Olaru au semnat cu FCSB in schimbul unor sume modice, Edi Iordanescu a iesit in fata cu un comunicat in care anunta intentile formatiei din Medias.

Acesta spune ca se vrea performanta, iar jucatorii care vor ajunge la Medias trebuie sa depuna efort pentru a ajuta echipa in timp ce cluburile care isi doresc oameni de la Gaz Metan trebuie sa bage serios mana in buzunar pentru a pune mana pe ei.

“Nu stiu ce se va intampla in viitor, dar atat timp cat voi fi la Medias, jucatorii nu vor mai pleca la alte cluburi in orice conditii. Cine vine sa joace la Gaz Metan, trebuie sa inteleaga ca este nevoie sa isi aduca aportul in mod concret la atingerea obiectivelor echipei si sa inchida un anumit ciclu. Abia ulterior se poate discuta de alte propuneri, de la alte cluburi, din tara sau din strainatate.

De acum inainte, cine isi va dori jucatori de la clubul nostru, va trebui sa faca eforturi financiare sustinute, pentru ca Gaz Metan Medias isi doreste performanta si se ghideaza dupa un sistem si o viziune care presupune printre altele continuitate si consecventa. Fac toate aceste precizari din pozitia de Manager General al clubului si am tot concursul, dar si sustinerea neconditionata din partea conducerii clubului si a factorilor care sustin acest proiect”, a precizat Edi Iordanescu.

Gazul e lider in Liga 1 dupa 3 victorii consecutive. 3-0 la Voluntari si 4-0 respectiv 3-2 acasa cu FCSB si Poli Iasi.