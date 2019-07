"Cu niste nebuni d-astia e normal sa-ti fie frica! Huliganii trebuie interzisi cu ZECILE! Vand clubul, sa-mi faca oferta!" Reactia lui Negoita dupa incidentele de la Viitorul - Dinamo

Patronul lui Dinamo si-a redus si mai mult pretentiile in privinta clubului. Asteapta oameni de afaceri la negocieri, dar si pe suporteri.

Negoita a avut un discurs dur la adresa lui Mircea Rednic si a suporterilor care au produs incidente aseara, la Ovidiu. Patronul dinamovist crede ca decizia schimbarii lui Rednic a fost una normala si nu intelege atitudinea fanilor. Le cere si lor o propunere de preluare a clubului. Negoita exclude posibilitatea ca Neagoe si Prunea sa fie indepartati, asa cum cer ultrasii. Rednic nu mai are drum spre Stefan cel Mare decat ca patron, lasa de inteles Negoita.

"Sunt hotarat sa vand, de mult sunt. Suporterii sunt instigati de altii care vor sa conduca clubul pe banii altora. Ori eu am probleme cu capul, ori altii. In conditiile in care terminam dezastruos sezonul trecut, cu toate conditiile create, se presupune ca trebuie facuta o schimbare. Mi se pare foarte ciudat comportamentul unora. Macar incercam alta varianta. A fost lasat sa-si faca treaba, n-a reusit, automat trebuie o schimbare. Si eu am crezut ca va fi salvata situatia cu Rednic.

M-a surprins declaratia: "Bine ca n-am retrogradat". Am vreo trei discutii pentru cedarea clubului. Am coborat si mai mult fata de cat ceream. Decizia mea e luata de vreo doi ani, e reala, nu sunt povesti. Cobor pretul si mai mult fata de cat i-am spus domnului Rednic, numai sa-l vedem la fata. Eu nu sunt din domeniu, las pe altii. Mircea Rednic sau altcineva - sa vina! Sunt tot felul de gainari care-si dau cu parerea, spun ca nu vreau sa vand. Chemati presa, chemati suporterii, nu ne ascundem cu nimic. Gasim cea mai buna solutie. Nici macar liderii suporterilor n-au mai venit sa gasim solutii pentru Dinamo.

Ceva e foarte dubios in spate. Eu voiam sa-mi scot 30-40% din cat am cheltuit. Sunt multi dinamovisti care se dau dinamovisti. Suntem o tara de barbati sau ce suntem? Rednic nu m-a cautat nici sa-mi spuna ca da 5 lei! Vreau sa preia cineva spiritul asta al lui Dinamo! Ce facem, ne ascundem acum ca strutul? Ne dam destepti, ne rupem in figuri, cand e momentul adevarului o dam cotita. Jucatorii care au venit acum sunt fotbalisti care au jucat, si nu oriunde. Aseara a fost un accident, sunt convins. Suporterii vor primi ce merita, ce cultiva. O sa primeasca ce a primit si Rapidul si multe altele. Suporterii, daca vor binele lui Dinamo, la fel ca marii dinamovisti, de nu mai scap de ei, ar fi bine sa sustina echipa, ca altfel se alege praful. Dinamo va primi exact ce merita. Nu mai merg la meciuri de doi ani de zile.

Foarte bine ca e pe National Arena meciul cu Craiova. Macar in ceasul al 20-lea sper sa-si revina suporterii. Sunt cativa care nu stiu ce vor. Sunt dechis, sa vina cu Rednic! N-are logica ce fac ei. E foarte dubios! Datoriile sunt un milion si ceva. Toate cluburile au datorii. Daca e mult 5 milioane, cum spune Rednic, sa vina cu doua, trei. Sa vina cu suporterii si negociem direct. Am spus public, mai spun o data. Instigati? Nu faceti decat rau! Daca asa se apreciaza valorile in Romania, inseamna ca ne meritam soarta. Nu se schimba nimic in club la presiunea suporterilor. Le-am dat ocazia de doi ani de zile sa faca cheta sa cumpere clubului. Vreti sa conduceti? Foarte bine. Cat timp eu imi asum responsabilitatile, girez niste lucruri.

Merg pe mana celor care sunt la conducere acum. Nimic nu se schimba la presiunea suporterilor. Daca vor sa conduca fanii, sa vina sa negociem si le dau clubul. Comandam pe banii altora? Sa iasa cineva sa spuna ca da doua milioane! Si atunci intram la negocieri. Daca nici atat nu merita... Am venit cu tot sufletul la Dinamo, nu-mi pare rau. Am vazut multa pasivitate pe subiectul stadion. Ce sa fac, sa lupt eu? E stadionul statului pentru suporteri!

Cand ai genul asta de nebuni, e normal sa ai o teama si ca jucatori. 6 au fost interzisi? Prea putini! Pe afara, genul asta de huligani sunt interzisi cu zecile, pana se face liniste. La noi e o pasivitate si din partea autoritatilor... Isi exprima toate frustrarile pe stadion, nu se poate. Ce facem, dam foc la tara sau ce? Si Real Madrid a pierdut cu 5-0, si Bayern. Sunt foarte dezamagit de comportamentul unora. Se lasa influentati de niste oameni lipsiti de caracter", a spus Negoita la PRO X.