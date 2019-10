"Nu am voie sa spun nimic?! Sa tac din gura? Ne amenintati?!" Dialogul lui Hagi cu arbitrul de rezerva a fost surprins de camere. Ce i-a spus

Gica Hagi s-a suparat iar din cauza arbitrilor.

La meciul cu Clinceni, al 4-lea oficial, Catalin Busi, s-a tinut de managerul tehnic al Viitorului. Hagi, revenit etapa trecuta pe banca dupa o suspendare de doua meciuri, i-a cerut explicatii lui Busi.

"Nu am voie sa spun nimic?! Trebuie sa tac din gura? Ce faceti, ne amenintati?", i-a spus nemultumit Hagi celui de-al 4-lea arbitru al partidei. Busi i-a cerut 'Regelui' in mai multe randuri sa nu mai depaseasca spatiul tehnic si n-a parut ca are chef de dialog: i-a facut de mai multe ori semn cu mainile sa se calmeze.