Hagi nu s-a mai putut stapani: "Vreti sa scapati de mine? Nu va mai sunt drag?" Regele nu mai suporta situatia in care s-a ajuns

Din articol CLASAMENTUL GRUPEI F

Gheorghe Hagi a avut o noua iesire taioasa la o conferinta de presa.

Gheorghe Hagi a rabufnit dupa meciul terminat 0-0 intre Viitorul si Academica Clinceni. Regele s-a declarat uimit de felul in care este tratata echipa nationala.

Hagi l-a aparat pe Cosmin Contra si considera ca romanii nu mai sustin nationala Romaniei asa cum ar trebui, iar atacurile tot mai dese la adresa selectionerului si a jucatorilor nu aduc nimic bun.

"Am disparut! M-am saturat sa ma uit la televizor si sa vad ca nu putem! Nu accept ca noi, romanii, nu mai putem! Nu, nu vrem! Asta e concluzia mea! Ce am vazut in acest 10 zile cat am stat la televizor mi se pare chiar ca nu vrem sa ne calificam! Ca daca am vrea, am sustine echipa nationala! Atata negativitate cata am vazut in aceste 10 zile este incredibil!

Sa ataci o persoana care e selectionerul Romaniei cand joaca meciuri decisive... Eu cred ca tot ce s-a intamplat cu Cosmin si Puscas e datorita a tot ce s-a intamplat in ultimele 10 zile! Cine crede ca e usor sa castigi in Feroe, va rog frumos sa intrati pe teren si sa jucati cu ei! Intrati pe teren! Vreti sa scapati de mine? Nu va mai sunt drag? O sa raman, o sa pedalez in continuare!", a fost declaratia taioasa a lui Hagi dupa meciul cu Academica Clinceni.

Romania e, in acest moment, pe locul 3 in grupa F a preliminariilor pentru EURO 2020. Echipa antrenata de Cosmin Contra mai are de jucat doua meciuri, cu Suedia si Spania, si are nevoie de 4 puncte din aceasta dubla pentru a se califica direct la EURO 2020.

CLASAMENTUL GRUPEI F

1. SPANIA - 20 puncte

2. SUEDIA - 15 puncte

3. ROMANIA - 14 puncte

4. NORVEGIA - 11 puncte

5. INSULELE FEROE - 3 puncte

6. MALTA - 3 puncte