Viitorul 2-1 Craiova | "Nu mai e nicio sansa la titlu! E gata, e GATA!" Mangia, NEGRU de furie la finalul meciului

Devis Mangia e cu moralul la pamant dupa infrangerea cu Viitorul!

Amtrenorul Craiovei accepta ca echipa lui nu mai are nicio sansa la titlu. Mangia crede ca detaliile au facut diferenta pe tabela.

"Am inceput bine, am dat si gol. Daca nu profiti, esti pedepsit. Ianis a dat un gol superb, bravo. In repriza a doua a fost ritmul mai scazut. Am avut sansa de 2-1, imediat am primit gol pe contraatac. Numeric, avem probleme in lot. Nu mai sunt sanse la titlu, clar! E clar! Sa vedem cum se termina sezonul, pe urma analizam. Nu stiu daca e un sezon mai prost ca cel trecut, trebuie sa vedem cum se incheie totul", a spus Mangia la Digisport.