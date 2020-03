VIDEO EXCLUSIV: Craioveanu oprit de politie si trimis in casa din cauza coronavirusului! Ce i s-a intamplat pe strada

Gica Craioveanu e la Madrid in plina criza de coronavirus. Tara e inchisa din cauza numarului urias de cazuri.

Craioveanu simte pe pielea lui dificultatea situatiei din Spania. E blocat in casa!

"In Spania e grav, sunt peste 10 000 de cazuri, sunt foarte multi morti. Spania are niste conditii medicale excelente, e un sistem excelent aici, cred ca e cel mai bun din Europa si poate chiar din lume. Am vrut sa ies la alergat, m-a oprit politia si m-a trimis acasa!

E o situatie foarte grea, trebuie s-o acceptam. Asta e, mergem inainte. E un pic de panica, dar eu zic ca nu e asa grav cum pare. Am vorbit cu doctorul de la Getafe, sansele de a muri sunt mai mici decat la o gripa comuna.

Oamenii nu mai ajung la spital pentru ca acestea sunt foarte pline. Guvernul a actionat tarziu in Spania, la fel si in Italia. In Romania, s-au miscat repede, ma bucur. Sa te duci la 10 000, 20 000... e foarte mult. Au fost si jucatori infectati, sper sa se recupereze, sa se faca bine cat de curand. Nu vorbim de fotbal, vorbim de fotbalisti.

Eu sunt o caprita de munte, imi place sa alerg, sa ies. Ma duc doar sa iau paine si urc imediat. Nu-mi place! Ce sa fac, sa mint? Vreau sa alerg, sa merg... Baiatul ma cearta, imi zice sa nu ies... Gata, stau cu tine in casa! E foarte multa politie aici, a intervenit si armata! Magazinele nu sunt aglomerate. Hartie igienica nu gasesti, in rest ai de toate, mancare, lapte, carne... tot, tot!", a spus Craioveanu la Sport.ro.