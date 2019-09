Victor Piturca a turat motoarele la Craiova. Jucatorii se resimt: "A fost o perioada foarte grea"

Fostul selectioner si-a inceput treaba la Craiova unde a fost numit Manager General.

Victor Piturca a inceput sesiunile de antrenament cu cei de la Craiova si jucatorii sunt foarte incantati de tehnicile noului antrenor, insa spun ca aceste zile au fost foarte de grele.

"Mister are multa personalitate si imi place foarte mult cum a lucrat in ultimele zile. Au fost foarte grele, dar mergem mai departe. Primele trei zile, am avut trei antrenamente pe zi, a fost o perioada foarte grea", a declarat Ivan Martic.

Antrenorul a profitat de meciurile echipei nationale si de pauza competitionala si a incercat sa isi impuna stilul la noua echipa.

"Ne descurcam foarte bine si la antrenamente si suntem foarte bucurosi ca il avem alaturi de noi. Intotdeauna ne simtim ca niste elevi, pentru ca noi suntem pusi sa facem ce ne cere antrenorul. Trebuie sa demonstram ceea ce ne cere", a spus Valentin Mihaila.

Mihai Roman: "Victor Piturca nu este neaparat exigent, dar impune respect"

"Vrem sa invatam cat mai mult de la dansul, pentru ca este un antrenor foarte bun si are o experienta si o valoare de necontestat. Se comporta foarte bine, are grija de noi, ne invata ce trebuie si noi sper sa-l ascultam si sa fim pe aceeasi cale. Nu neaparat ca este exigent, dansul il stiti si dumneavoastra, il cunoasteti, impune respect si cere respect la randul lui. A fost o perioada incarcata, dar chiar daca au fost trei antrenamente pe zi, n-au fost exagerat de grele, adica a fost o perioada in care am acumulat putin, acum ne simtim bine si asteptam saptamana aceasta sa pregatim meciul cu FCSB si sa il castigam", a spus Mihai Roman.

Victor Piturca a reusit sa califice echipa nationala de fotbal a Romaniei la Campionatul European in 2000 si in 2008. La nivel de club Piturca a reusit sa castige Cupa Romaniei cu Steaua Bucuresti in sezonul 1991/1992, Campionatul in 2000/2001 si Super Cupa Romaniei in 2001/2002, tot cu Steaua Bucuresti.