Victor Piturca vrea REVOLUTIE in Liga 1 impotriva regulii U21: "E ILEGALA!" Planul noului manager de la Craiova

Victor Piturca a preluat Craiova si are planuri mari: vrea titlul si Liga Campionilor in Banie.

Victor Piturca a fost prezentat oficial la Craiova, iar Papura va face parte din staff-ul sau. Ajutat si e Neaga si Martin Tudor, fostul selectioner spera sa aduca trofeele inapoi in Banie. Piturca are planuri mari si cu fotbalul romanesc. Vrea sa adune toate cluburile si sa se revolte impotriva regulii U21, extinsa din acest sezon la doi jucatori.



Victor Piturca: Regula U21 nu este legala!

"In primul rand, regula nu e una legala! Tu, ca Federatie, nu poti obliga cluburile sa introduca ce jucatori vrei. Poate, la un moment dat, vei fi obligat sa introduci o femeie in teren. Nu mi se pare normal. Bine, e important pentru echipa nationala sa li se dea o mare atentie tinerilor, dar nu poti obliga.

Asa cum spunea si Mircea Lucescu, valoarea fotbalului romanesc scade. Era arhisuficient sa avem un jucator. Eu deja am vorbit cu patronul Mihai Rotaru, vom discuta si cu celelalte echipe din prima liga si trebuie sa facem ceva in sensul asta. Nu mi se pare o decizie normala”, a declarat Victor Piturca in conferinta de presa.

Piturca a mai dezvaluit ca a refuzat oferte mai bune din punct de vedere financiar ca sa faca performanta la Craiova. DETALII AICI.