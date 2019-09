De ce Piturca nu l-a vrut pe Cristi Manea la Craiova: "Mi-e ca un copil, dar mie nu imi convine asta!" Noul antrenor i-a decis soarta lui Fortes!

Victor Piturca este noul antrenor al Craiovei.

Victor Piturca a fost prezentat oficial marti si a sustinut o conferinta de presa.

Noul tehnician al oltenilor a lamurit situatia lui Carlos Fortes, despre care a spus ca nu va pleca de la Craiova si ca, in acest moment, echipa nu se va mai desparti de niciun jucator. Mai mult, fostul selectioner ia in calcul sa mai aduca din jucatorii liberi de contract.

Piturca a vorbit si despre Cristi Manea, a marturisit ca a vorbit cu jucatorul, insa nu a fost de acord sa-l ia sub forma de imprumut.

"In momentul asta nu mai pleaca nimeni. Pana nu evaluez jucatorii nu pot da drumul nimanui. Cu Fortes chiar am vorbit si i-am spus ca nu pleaca. Stiu ca suporterii sunt puțin suparați pe el, pentru ca a ratat mult, dar i se poate intampla oricui si ei trebuie sa sustina echipa neconditionat si sa ajute jucatorii.

In aceste zile mi-au fost propusi vreo 200 de jucatori. Am vizionat cate 7-8 pe zi si Cornel Papura alți 7-8. M-am rezumat la 3 jucatori in momentul de fata. Mi-as mai fi dorit 1-2, vom vedea daca vom mai putea aduce dintre cei care au ramas liberi de contract. Daca nu, in iarna ne vom gandi. Am avut o discuție cu Manea, insa Cristi Manea este jucatorul unei echipe din Cipru, el nu putea fi dat decat pana in vara imprumut, iar mie nu imi convine sa imprumut. Cristi Manea mi-e ca un copi, am vorbit de multe ori cu el, dar deocamdata avem partea noastra apropiata", a explicat Victor Piturca.