Victor Piturca a dezvaluit de ce a ales sa vina la Craiova: "Asta e gandul meu!" Cine va face parte din staff-ul sau

Victor Piturca a fost prezentat oficial la Universitatea Craiova.

Victor Piturca este noul antrenor al Craiovei si a sustinut marti prima sa conferinta de presa.

Fostul selectioner a explicat de ce a revenit a treia oara pe banca echipei oltene. Dorinta lui Piturca este accederea in grupele Europa League si mai apoi in Champions League.

Noul antrenor al oltenilor a marturisit ca a avut oferte si din afara, si din tara.

Piturca a comentat si situatia actuala din fotbalul romanesc si l-a caracterizat ca fiind unul "de valoare sub medie", a carui principala problema este saracia.

Dintre echipele din campionat, Piturca spune ca CFR Cluj este, la ora actuala cea mai buna echipa din fotbalul romanesc.

"Revin pentru a treia oara, cu acelasi gand. il stiți bine. imi doresc foarte mult sa castig campionatul cu Universitatea, oamenii asteapta asta de la mine si cred ca nu e un gand imposibil. Parerea mea e ca Universitatea e un club bine aranjat in fotbalul romanesc, nu doar prin prisma infrastructurii, cat si financiar. Gandul meu este de a castiga campionatul si de a accede in grupele Ligii Campionilor, poate nu in primul an, dar in Europa League se poate.

Staff-ul, in acest moment, este format din Cornel Papura, Rica Neaga, Tudor cu portarii, ramane acelasi preparator fizic, trebuie sa il cunosc si eu, am referinte foarte bune despre el si cam asta este staff-ul.

Oferte am avut si din afara, dar cluburi de valoare medie si nu mi-am permis sa merg. Am avut si din Romania. Am acceptat Craiova, pentru ca v-am spus care e abitia mea.

Am vazut aproape toate meciurile din Liga 1, le-am vizionat si pe cele din a doua liga. Sunt la curent cu absolut totul. Campionatul nostru este unul de valoare poate sub medie, pentru ca sunt multi jucatori veniți de la echipe mici. Asta e problema fotbalului nostru: saracia. Vad ca usor-usor a urcat puțin, parca au venit jucatori buni si parca se si vede, fiindca au fost in ultimul timp partide bune. Lumea nu mai vine la stadion, pentru ca spectacolul nu este acela care era odata cand erau echipe bune, jucatori foarte buni.

Dinamo e un club mare, vad ca incepe usor-usor sa urce, FCSB a castigat un meci important cu Viitorul si le da aripi, CFR-ul ramane cea mai buna echipa din fotbalul romanesc si sper ca Universitatea Craiova sa vina usor-usor si ea sa devina cea mai buna din fotbalul romanesc", a spus Victor Piturca la prima conferinta de presa in calitate de antrenor al Craiovei.