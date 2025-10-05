AICI LIVE TEXT CU VIDEO CU TOATE FAZELE IMPORTANTE la FCSB - Universitatea Craiova 1-0

FCSB a învins-o pe Universitatea Craiova cu scorul de 1-0 (1-0), duminică seara, pe Arena Naţională, într-o partidă din din etapa a 12-a a Superligii de fotbal.

Unicul gol al partidei a fost reuşit Florin Tănase (39 - penalty), după un fault comis de Vladimir Screciu asupra lui Alexandru Stoian, dictat la sesizarea arbitrajului video.

Alexandru Stoian: ”Începe revenirea!”



"La fotbal mai sunt şi ratări, normal, trebuie să înveţi din greşeli. Eu sincer nu am ştiut dacă e în careu (n.r. - faultul lui Screciu).

Când m-am întins pe jos am spus: Doamne-ajută! Clar, era nevoie de gol. E bine că am ţinut de rezultat până la final şi a ieşit bine. E o onoare pentru mine când mă laudă nea Gigi (n.r. - Becali).

Sincer, nu simt o presiune, şi la domnul Hagi era la fel (n.r. - la Farul Constanța). Clar, e altă atmosferă, suntem fericiţi. Încercăm să o ţinem tot aşa, de acum încolo să nu mai pierdem puncte.

Nu a fost nimic wow, se vedea că nu suntem noi. Începe revenirea! Moralul s-a ridicat, nu cred că o să ducă până la final multe echipe. Noi suntem campioana. Eu zic că o să ne revenim", a declarat Alexandru Stoian (17 ani) la flash-interviul de la finalul derby-ului.

Stoian a fost transferat de FCSB de la Farul Constanța.

Foto: Răzvan Păsărică / Sport Pictures

