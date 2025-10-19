Aproape 35.000 de suporteri au creat o atmosferă de neuitat la derby-ul etapei a 13-a, stabilind un nou record de audiență pentru actuala stagiune a Superligii.



Meciul așteptat cu sufletul la gură de o țară întreagă nu a dezamăgit, cel puțin în tribune, unde fanii au oferit un spectacol memorabil. Organizatorii au anunțat că 34.700 de spectatori au fost prezenți la duelul de pe cel mai mare stadion al țării, o cifră care rescrie ierarhia asistențelor din acest campionat.



Rapid - FCSB, detronat



Până la confruntarea de duminică seară, cel mai urmărit meci din tribune în acest sezon fusese derby-ul dintre Rapid și FCSB, disputat pe 17 august, când la stadion au venit 26.871 de fani.



Duelul dintre "câini" și giuleșteni a ridicat însă ștacheta cu aproape 8.000 de spectatori, dovedind încă o dată că acest derby rămâne un magnet pentru public. Podiumul sezonului era completat, înainte de această etapă, de partida Dinamo - FCSB, care a strâns 23.215 spectatori.

