Golul decisiv a venit devreme, în minutul 6, prin Ange-Yoan Bonny, după un contraatac rapid finalizat de Nicolo Barella.

Deși Roma a dominat jocul ulterior, defensiva lui Inter a rezistat presiunii, iar Samir Sommer a avut intervenții salvatoare în fața lui Dybala și Dovbyk.



Interul lui Cristi Chivu a intrat în istorie în Serie A!



Victoria de pe Olimpico marchează un record! Inter a obținut a cincea victorie consecutivă pe terenul celor de la AS Roma, un prag istoric pe care nicio altă echipă nu îl atinsese până acum. În ultimele cinci dueluri directe pe acest stadion, Inter a înscris 11 goluri, în timp ce Roma doar 2.



Ultimele cinci rezultate ale lui Inter pe terenul Romei:



2025: 1-0, Cristi Chivu antrenor



2024: 1-0, Simone Inzaghi



2024: 4-2, Simone Inzaghi



2023: 2-0, Simone Inzaghi



2021: 3-0, Simone Inzaghi



În prezent, Inter conduce clasamentul Serie A cu 15 puncte în 7 etape și are cel mai bun golaveraj, +10. Echipa poate fi depășită doar de AC Milan, care are un meci mai puțin și 13 puncte.



Următoarea provocare pentru Chivu și elevii săi va fi un meci dificil pe terenul campioanei en-titre Napoli, înainte de duelul din Liga Campionilor cu Royale Union Saint-Gilloise.

