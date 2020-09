Vesti ingrijoratoare de la Craiova! Un oficial al echipei se afla la terapie intensiva dupa ce s-a infectat cu coronavirus

Conducerea Craiovei a fost lovita puternic de COVID-19.

Sorin Cartu, Marcel Popescu si Ovidiu Costesin, Team manager-ul Craiovei, Emil Pieleanu si finantatorul Mihai Rotaru au fost au fost testati pozitiv cu noul coronavirus.

Dupa ce a fost gasit pozitiv, finantatorul Craiovei trece prin momente dificile. El se afla in acest moment la sectia de tarapie intesiva a Spitalului Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "Victor Babes" din Craiova, potrivit ProSport.

Patronul din Banie ar fi trecut de clipele critice, iar starea lui este acum stabila. Totusi, el a ramas internat la terapie intesiva si este monitorizat atent de medici. El ar fi facut o forma mai agresiva a virusului si a avut simptome mai grave, la fel cum a avut antrenorul Cristano Bergodi care a fost si el infectat cu noul coronavirus. Intre timp italianul s-a vindecat si a revenit alaturi de echipa.

Restul oficialilor infectati vor ramane si ei in spital sub atentia medicilor dupa ce virusul s-a manifestat mai grav in cazul lor.