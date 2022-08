Vestea care l-a scos din minți pe Dan Petrescu: „M-am supărat foarte, foarte rău”

Antrenorul campioanei a dezvăluit că a pus mâna pe telefon și l-a sunat pe patron în momentul în care a aflat despre posibilitatea ca cei doi jucători să plece.

Petrescu nici nu vrea să audă de vreo plecare de la CFR

Tehnicianul susține că Jefte Betancor (29 de ani) și Yuri Matias (27 de ani) sunt doi dintre jucătorii în care își pune bazele în acest sezon și nu ia în calcul să se despartă de ei.

„M-a sunat cineva și mi-a spus de această știre. M-am supărat foarte rău aseară, foarte rău. Am sunat patronul, am sunat pe toată lumea și am întrebat dacă este ceva adevărat. Dacă ar fi, m-aș supăra foarte rău.

Patronul a zis că «Doamne ferește! să fie așa ceva», că nu a vorbit nimeni și că nu se știe de unde a apărut această știre.

Pe Betancor eu l-am dorit, eu l-am adus, iar clubul l-a cumpărat, ar fi culmea să nu-l vrem pe Betancor. Yuri la fel. Eu l-am adus și a avut evoluții bune.

Dacă vor fi vânduți, înseamnă că eu nu știu. Ce mi-a promis patronul este că în niciun caz nu vor pleca. Așa sper să fie, mă bazez pe ei 100%”, a afirmat Petrescu.

Pentru CFR Cluj urmează duelul cu Soligorsk din manșa secundă a turului trei preliminar al Conference League, care se va disputa joi, de la ora 20:00. În tur a fost 0-0.