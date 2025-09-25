Cu doar câteva ore înainte de meci, campioana României a primit o veste proastă.

Mihai Stoica și Florin Tănase, amendați de FRF

FRF i-a amendat pe cei de la FCSB pentru anumite declarații acuzatoare la adresa arbitrilor.

Concret, cei doi vizați de Comisia de Disciplină din cadrul FRF sunt Mihai Stoica și Florin Tănase. După eșecul suferit cu Farul, scor 1-2, Mihai Stoica l-a criticat în termeni duri pe centralul George Găman.

”Problema e că sunt greșeli de arbitraj foarte mari cu VAR. Asta unde mă duce cu gândul? Că este intenție! Kyros Vassaras s-a simțit lezat că am atentat la onoarea lui Găman și m-a chemat la Comisii.

Găman are onoare? El atentează singur la onoare, când zice ceva și vine Iulian Călin și scrie altceva în raport. Luați-mi conversațiile de pe WhatsApp, să vedeți ce am scris când am văzut că ne arbitrează Găman.

Găman m-a mințit cu nerușinare cu martori, brigata lui și staff-ul nostru. Să vină cu mine la Comisii și să spună de ce m-a mințit”, a spus Mihai Stoica.

Pentru cuvintele sale, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a fost sancționat cu avertisment și cu o amendă de 5.650 lei: ”Admite sesizarea Comisiei Centrale a Arbitrilor În temeiul art. 12, 14 Bis și 52.2.a din RD al FRF, pârâtul Stoica Mihai se sancționează cu Avertisment și penalitate sportivă de 5.650 lei”, se arată în decizia Comisiei de Disciplină.

Și Florin Tănase a fost sancționat din aceleași motive: ”Admite sesizarea Comisiei Centrale a Arbitrilor În temeiul art. 12, 14 Bis și 52.2.a din RD al FRF, pârâtul Tănase Florin se sancționează cu Avertisment – Admite sesizarea Comisiei Centrale a Arbitrilor În temeiul art. 12, 14 Bis și 52.2.a din RD al FRF, pârâtul Tănase Florin se sancționează cu Avertisment și penalitate sportivă de 5.650 lei”.

Ce a declarat Florin Tănase

Declarațiile pentru care decarul lui FCSB a fost sancționat au fost date după derby-ul pierdut de roș-albaștri cu Dinamo, scor 3-4.

”Cred că facem prea multe greșeli ca să putem câștiga, plus multe greșeli din partea arbitrilor contra noastră. Cazi, penalty dictat. Nu-i mai înțelegi, săracii de ei. Te doare capul! Ăla e penalty, ținere reciprocă? Să ne explice și nouă! Nici n-a căzut, nici n-a cerut penalty. După, Baba deposedează corect, am văzut de la 30 de metri, iar el fluieră. E clar că fluieră cu intenție!“, declara Tănase la acel moment.

